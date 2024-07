Weston Coppola Cage: Sohn von Nicolas Cage wegen Körperverletzung verhaftet

1 Nicolas Cage und sein Sohn Weston Coppola Cage bei der Premiere zu "Running with the Devil". Foto: ImageCollect/HollywoodNewsWire/Izumi Hasegawa

Der Sohn von Nicolas Cage wurde verhaftet. Weston Coppola Cage wird der "Angriff mit einer tödlichen Waffe" vorgeworfen. Der Vorfall steht laut Medienberichten mit einer psychischen Krise im Zusammenhang.











Weston Coppola Cage (33), der Sohn von US-Schauspieler Nicolas Cage (60), ist offenbar in Los Angeles verhaftet worden. Das berichten "Page Six" und "The Sun" unter Berufung auf die örtliche Polizei. "Ich kann bestätigen, dass Weston Cage Coppola heute wegen Angriffs mit einer tödlichen Waffe verhaftet wurde", zitiert "The Sun" einen Sprecher des Los Angeles Police Department.