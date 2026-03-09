Westerwelle: Spannende Doku zum 10. Todestag von Guido Westerwelle

Zum 10. Todestag von Guido Westerwelle zeigt das Erste eine interessante Doku über den früheren Außenminister und Vizekanzler - mit unveröffentlichten Tonaufnahmen, in denen er nach seiner Leukämiediagnose auf sein Leben zurückblickt. Für rührende Szenen sorgt Lebensgefährte Michael Mronz.
"Jahrzehntelang war ich ein Starker, und plötzlich bin ich ein ganz Schwacher." Dieser Satz, den Guido Westerwelle (1961-2016) im Jahr 2015 über seine Leukämieerkrankung sagte, klingt nach. Zehn Jahre nach seinem Tod erinnert das Erste nun mit einem Dokumentarfilm an einen der schillerndsten Politiker der Bundesrepublik. "Westerwelle" wird am Montag, 9. März, ab 22:45 Uhr ausgestrahlt und ist ab demselben Tag in der ARD-Mediathek abrufbar.