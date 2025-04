Westerwald: Ortsbürgermeister zeigt sich nach Leichenfund betroffen

1 Die Leichen wurden im Ort Weitefeld im Westerwald gefunden. Foto: der sauerlandreporter/Markus Klümper

In einem kleinen Ort im Westerwald werden drei Menschen tot aufgefunden. „So eine Tat hätten wir uns nie vorstellen können", sagt der Ortsbürgermeister von Weitefeld.











Nach dem Fund von drei Leichen in Weitefeld hat sich der Ortsbürgermeister Karl-Heinz Keßler (parteilos) geäußert. Er sei tief betroffen, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. „Das nimmt einen mit. Man kennt ja die Menschen hier im Ort. So eine Tat hätten wir uns nie vorstellen können“.Die Polizei habe ihn am frühen Morgen gegen fünf Uhr gebeten, die lokale Schule für das SEK aufzuschließen. „Seitdem ist die ganze Zeit was los“, so der 67-Jährige. Der Ort sei weiterhin vollkommen abgeriegelt. „Die Leute aus dem Dorf rufen ja nicht die Polizei an, die rufen mich an und wollen wissen, was los ist“, berichtete Keßler.Der Verbandsbürgermeister des nahe gelegenen Daaden-Herdorf, Helmut Stühn (parteilos), sagte: „Das ist schrecklich. Ich kann mir vorstellen, dass die schreckliche Tat schon zu einer großen Betroffenheit geführt hat und nicht fassbar ist.“