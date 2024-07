Westaustralien: Haiangriff vor Australiens Westküste - Mann verletzt

1 Westaustralien ist bekannt für Haiattacken. (Symbolbild) Foto: dpa/Global Finprint

Vor der Küste Westaustraliens greift ein Hai plötzlich einen Speerfischer an. Ist ein Walkadaver schuld?











In Westaustralien ist ein Mann von einem Hai attackiert und verletzt worden. Das Opfer sei am Vormittag (Ortszeit) in der Nähe von Coral Bay, etwa 1.100 Kilometer nördlich von Perth, beim Speerfischen plötzlich von dem Raubfisch angegriffen worden, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die örtliche Fischereibehörde. Das Gebiet um den Fourteen Mile Beach ist vor allem bei Campern beliebt.