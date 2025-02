West Side Story und Co.: Die erfolgreichsten Musicals bei den Oscars

Bei den Academy Awards haben schon einige Musicals abräumen können. Dass das Filmgenre auch in diesem Jahr zu den großen Gewinnern zählen könnte, zeigen "Emilia Pérez" und "Wicked". Während der spanischsprachige Musical-Thriller auf ganze 13 Preise hoffen kann, hat "Wicked" die Chance auf zehn Goldjungen. Damit reihen sie sich in eine Liste weiterer Musicals ein, die bei den Oscars mit Nominierungen überhäuft wurden.

Elf Musicals sind es mittlerweile, die mehr als zehnmal nominiert wurden. Den Preis in der Kategorie "Bester Film" konnten schon zehn Musicals gewinnen, darunter der Klassiker "West Side Story" (1961). Setzt sich "Emilia Pérez" oder "Wicked" unter anderem gegen die großen BAFTA-Sieger "Konklave" und "Der Brutalist" durch, gesellt sich ein elfter Film zu ihnen. Auch diese Musicals zählen zu den größten Oscar-Gewinnern in ihrem Genre.

Lesen Sie auch

"Emilia Pérez" stellte neuen Rekord auf

Mit 13 Nominierungen verpasste es "Emilia Pérez" nur knapp, zu den meistnominierten Filmen der Oscars zu gehören. Den Titel teilen sich "Alles über Eva" (1950), "Titanic" (1997) und das Musical "La La Land" (2016). Doch der Film von Regisseur Jacques Audiard (72) stellte dennoch einen neuen Rekord auf. Kein anderer nicht-englischsprachiger Film erhielt je mehr Nominierungen. Das Musical, in dem Karla Sofía Gascón (52) die Hauptrolle des Drogenbarons übernimmt, ist neben der begehrten "Bester Film"-Kategorie auch für die "Beste Regie" und als "Bester internationaler Film" nominiert. Gascón, die zuletzt wegen früherer kontroverser Aussagen in der Kritik stand, könnte zur besten Hauptdarstellerin gekürt werden, während Zoë Saldaña (46) ins Rennen um den Preis als "Beste Nebendarstellerin" geht.

"Wicked" sticht durch Live-Gesang hervor

"Wicked" überzeugte nicht nur Schauspielerin Halle Berry (58), die das Musical zu ihren Lieblingsfilmen aus 2024 zählte. Auch bei den Academy Awards steht die Adaption von "Wicked - Die Hexen von Oz" mit Cynthia Erivo (38) und Ariana Grande (31) hoch im Kurs. Erstere könnte zur besten Hauptdarstellerin gekrönt werden. Grande dagegen wurde mit einer Nominierung in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" bedacht. Besonders beeindruckte der Film Kinogänger durch die stimmliche Leistung der beiden. Selbst bei anspruchsvollen Flugszenen mit Loopings wurde der Gesang live aufgenommen, wie auch ein Behind-the-Scenes-Video zeigt.

"West Side Story" hält Rekord als meistprämiertes Musical

Mit zehn Oscars ging "West Side Story" (1961) als Musical mit den meisten Preisen wohlverdient in die Geschichte der Academy Awards ein. Lediglich eine der elf Nominierungen führte ins Leere. Dass der Oscar für das beste adaptierte Drehbuch nicht an das Musical ging, dürfte jedoch kaum für Traurigkeit gesorgt haben. Mit großem Abstand war "West Side Story" der Gewinner des Abends und ist bis heute ein internationaler Erfolg. Daneben war es das erste Werk, bei dem der Regiepreis an zwei Personen ging: Robert Wise (1914-2005) und Jerome Robbins (1918-1998) durften sich über den Preis freuen. Für eine Nominierung als "Beste Hauptdarstellerin" reichte es für Natalie Wood (1938-1981) mit dem Musical nicht - jedoch wurde sie in der Kategorie im Rahmen des Spielfilms "Fieber im Blut" nominiert. Ein Sieg gelang ihr aber nicht.

"La La Land" ist das meistnominierte Musical

Bislang erhielt kein anderes Musical mehr Oscar-Nominierungen wie "La La Land" (2016). Von den 14 Nominierungen konnte es sechs Kategorien für sich entscheiden. Zwar musste es sich 2017 gegen "Moonlight" im Kampf um den Preis für den besten Film geschlagen geben, jedoch war es dennoch das meistprämierte Werk des Abends. Das Filmmusical, das die Liebesgeschichte der Schauspielerin Mia (Emma Stone, 36) und des Pianisten Sebastian (Ryan Gosling, 44) erzählt, gewann unter anderem den Oscar für die "Beste Regie". Und nicht nur Regisseur Damien Chazelle (40), auch Emma Stone konnte sich über einen Goldjungen freuen. Sie gewann als "Beste Nebendarstellerin", wohingegen Co-Star Ryan Gosling leer ausging.

Fünf Oscars für "The Sound of Music"

1966 entpuppten sich mit je zehn Nominierungen "The Sound of Music" (im Deutschen: "Meine Lieder - meine Träume") und "Doktor Schiwago" als große Oscar-Anwärter. Beide gewannen je fünf Preise, zufriedener konnte jedoch das Musical sein. Die Geschichte des Kindermädchens und ihrer Familie, die vor den Nationalsozialisten flüchten, gewann zwei der "Big Five". Während "The Sound of Music" als "Bester Film" und für die "Beste Regie" ausgezeichnet wurde, gewann das Drama die Kategorie "Bestes adaptiertes Drehbuch". Julie Andrews (89) konnte sich zwar nicht den Titel der besten Hauptdarstellerin sichern, den hatte sie jedoch bereits im Jahr zuvor mit dem Musical "Mary Poppins" gewinnen können.

Durchbruch von Julie Andrews mit "Mary Poppins"

"Mary Poppins" (1964) verhalf Andrews in ihrer Rolle als magisches Kindermädchen endgültig zu ihrem Durchbruch und ihrem ersten Oscar. Der Preis für die "Beste Hauptdarstellerin" blieb nicht der einzige für das Musical bei den 37. Academy Awards. Das auf der Romanreihe von Pamela Lynwood Travers (1899-1996) basierende Filmmusical überzeugte auch durch seine musikalische Umsetzung. So wurde er ebenfalls für den besten Filmsong und die beste Filmmusik ausgezeichnet. Insgesamt waren "Mary Poppins" fünf Oscars von insgesamt 13 Nominierungen sicher.

Staraufgebot bei "Chicago"

Catherine Zeta-Jones (55), Renée Zellweger (55), Richard Gere (75): Die Musicalverfilmung "Chicago" (2002) strotzte nur so vor Starpower. Wenig verwunderlich kamen ihr 13 Oscar-Nominierungen zu. Sowohl für ihre schauspielerische als auch ihre gesangliche Leistung wurde schließlich Zeta-Jones in ihrer Rolle als Nachtclub-Sängerin Velma Kelly als "Beste Nebendarstellerin" belohnt. Zu den fünf weiteren Oscars, den der Film um die Hausfrau und Mörderin Roxie Hart abräumte, zählte auch der Oscar für den besten Film.