1 Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein 20-Jähriger wird im März 2023 in Wesseling als Fußgänger von einem Auto angefahren und erleidet tödliche Verletzungen. Nun sucht die Opfer-Familie mit einem Video nach dem Todesfahrer.











Link kopiert



Rund ein Jahr nach einem Unfall mit einem getöteten jungen Mann in Wesseling bei Köln geht die Familie des Opfers einen ungewöhnlichen Schritt: Mit einem emotionalen Video und einer Belohnung sucht sie selbst nach dem Todesfahrer. In dem auf YouTube veröffentlichen Clip appellierte der Vater des Toten an den mutmaßlichen Täter, sich zu stellen. „Wir sind uns sicher, dass dich deine Tat belastet“, sagt er dort in die Kamera. „Sei kein jämmerlicher Feigling, mache reinen Tisch, stelle dich der Polizei.“ Für Hinweise, die zu dem Täter führen, setzte die Familie eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro aus. Mehrere Medien berichteten darüber.