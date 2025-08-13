Wie kann man Wespen fernhalten und vertreiben?

Im Sommer draußen zu essen, kann durch den Anflug von Wespen schnell zur Zerreißprobe werden. Wie lassen sich die Insekten vertreiben?

Es gibt eine Reihe von Tipps, die angeblich helfen sollen, Wespen fernzuhalten. Das Problem dabei: Die Insekten sind hartnäckig, und viele Abwehrmethoden werden von ihnen einfach ignoriert. Fakt ist: Wer im Sommer draußen isst, muss wohl oder übel mit den Wespen leben, wie der Schädlingsbekämpfer Adrian Machal unserer Zeitung im Interview verraten hat. Die meisten Maßnahmen seien wirkungslos. Einige Hilfsmittel können die Belästigung jedoch möglicherweise verringern. Eine Garantie gibt es allerdings nie.

Was kann man gegen Wespen tun?

Beim Essen im Freien kann es eventuell helfen, den Wespen etwas abseits vom Tisch eine Futterschale anzubieten. Zuckerwasser gilt als beliebtes Lockmittel. Zusätzlich können ein paar Fruchtstücke oder kleine Fleischreste ins Wasser gegeben werden, um das Angebot attraktiver zu machen.

Getränke sollten bei Wespenanflug mit Deckeln abgedeckt werden, um nicht versehentlich ein Tier zu verschlucken. Ein Ventilator auf dem Tisch kann einen Luftzug erzeugen, der den Wespen möglicherweise den Anflug erschwert und sie so fernhält. Generell ist es ratsam, Essen und Reste abzudecken und nach dem Verzehr sofort wegzuräumen.

Was ist mit Wespenfallen?

Im Handel gibt es zahlreiche Wespenfallen, mit denen die Insekten gefangen werden können. Allerdings sind Wespen für die Natur nützlich: Sie bestäuben Blüten und fressen Schädlinge. Das mutwillige Töten der Tiere ist gemäß Bundesnaturschutzgesetz daher verboten. Wer Fallen verwendet, sollte daher auf tierfreundliche Varianten setzen, bei denen die Wespen wieder freigelassen werden können.

Was sollte man nicht tun?

Hastige Bewegungen, wildes Herumfuchteln oder das Anpusten von Wespen sollten vermieden werden, da dies die Tiere aggressiv machen kann. Auch stark parfümierte Cremes, Parfüms oder Haarsprays locken Wespen zusätzlich an