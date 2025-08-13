Wie kann man Wespen fernhalten und vertreiben?

Im Sommer draußen zu essen, kann durch den Anflug von Wespen schnell zur Zerreißprobe werden. Wie lassen sich die Insekten vertreiben?
Es gibt eine Reihe von Tipps, die angeblich helfen sollen, Wespen fernzuhalten. Das Problem dabei: Die Insekten sind hartnäckig, und viele Abwehrmethoden werden von ihnen einfach ignoriert. Fakt ist: Wer im Sommer draußen isst, muss wohl oder übel mit den Wespen leben, wie der Schädlingsbekämpfer Adrian Machal unserer Zeitung im Interview verraten hat. Die meisten Maßnahmen seien wirkungslos. Einige Hilfsmittel können die Belästigung jedoch möglicherweise verringern. Eine Garantie gibt es allerdings nie.