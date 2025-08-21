Wertvolles Kleinod der Wilhelma: Eingangspavillon bald fertig – So wird das prächtige Gebäude künftig genutzt

Das achteckige denkmalgeschützte Eingangsgebäude der Stuttgarter Wilhelma wird seit vier Jahren erneuert. Wie weit sind die Arbeiten?
Der Eingangspavillon gehörte einst zum Lustschloss La Wilhelma von König Wilhelm I. und wird seit Herbst 2021 runderneuert. Das schmucke Eingangsgebäude steckt voller Geschichte und ist eines der wertvollsten historischen Gebäude der Wilhelma. Die Sanierungsarbeiten befinden sich nun auf der Zielgeraden. Das sagt Christian Angermann von der Hochbauabteilung von Vermögen und Bau des Landes. In den letzten Monaten ist immer mehr von dem prächtigen Gebäude zu sehen gewesen, nachdem nach und nach die Gerüste wieder abgebaut wurden.