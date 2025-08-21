Wertvolles Kleinod der Wilhelma: Eingangspavillon bald fertig – So wird das prächtige Gebäude künftig genutzt

Das achteckige denkmalgeschützte Eingangsgebäude der Stuttgarter Wilhelma wird seit vier Jahren erneuert. Wie weit sind die Arbeiten?

Der Eingangspavillon gehörte einst zum Lustschloss La Wilhelma von König Wilhelm I. und wird seit Herbst 2021 runderneuert. Das schmucke Eingangsgebäude steckt voller Geschichte und ist eines der wertvollsten historischen Gebäude der Wilhelma. Die Sanierungsarbeiten befinden sich nun auf der Zielgeraden. Das sagt Christian Angermann von der Hochbauabteilung von Vermögen und Bau des Landes. In den letzten Monaten ist immer mehr von dem prächtigen Gebäude zu sehen gewesen, nachdem nach und nach die Gerüste wieder abgebaut wurden.

Die historische Tafel zeigt, wie der Pavillon zu Beginn aussah. Foto: Iris Frey

Das Haus, das 1843 von Karl Ludwig von Zahnt für König Wilhelm I. gebaut wurde, war einst ein Aussichtspavillon für den Monarchen. Es stand erhöht auf einem Sockel und war nicht für die Bevölkerung zugänglich. Nun ist das Gebäude, das seit dem Umbau im Jahr 1974 als Kassenhäuschen diente, grundlegend von einem Team denkmalerfahrener Handwerker und Restauratoren saniert worden.

Wilhelma-Eingang: Der gusseiserne Gang ist abgebaut worden

Erstmals in seiner Geschichte ist auch der gusseiserne Rundgang abgebaut und instandgesetzt worden. Der gusseiserne Gang mit seinen mehr als 1000 Einzelteilen sei eine Pionierleistung, sagt die zuständige Architektin Jana Kronawitt von den Strebewerk-Architekten: Der Gang besteht aus einem komplizierten Steck- und Schraubsystem.

Die floralen Motive auf dem gusseisernen Pavillon der Wilhelma. Foto: LICHTGUT

Aus dem denkmalgeschützten Juwel soll nun ein Info-Center der Wilhelma werden. Das bedeutet, dass das historische Kleinod erstmals auch für Besucher begehbar wird. „Der Innenausbau für die neue Nutzung des Pavillons läuft“, sagt Angermann. Derzeit gebe es noch Restarbeiten in der Restaurierung der Wandgemälde.

Auch im Innenraum des Pavillons gibt es klassizistische Malereien. Foto: LICHTGUT

Im Innern des Hauses sind farbenprächtige, klassizistische Malereien an den Wänden zu sehen. Wie sich herausgestellt hat, sind auf den Wandmalereien Motive eines Lustgartens zu sehen, darunter etwa Blumengirlanden, Ranken, exotische Vögel, aber auch Masken und Gesichter sowie geflügelte Wesen mit Instrumenten, so genannte Putten und Lilien und Palmblätter.

Eingangspavillon der Wilhelma: Termin für Eröffnung steht noch nicht fest

Die Entwürfe stammen vermutlich vom Baumeister von Zanth, ausgeführt wurden sie von dem Kunstmaler Gottlob Lettemaier mit seinen Schülern Sautter, Weigle, Haverkamp und Pilgram. Die Farbschichten wurden untersucht, freigelegt, konserviert und restauriert – alles in steter Abstimmung mit dem Denkmalamt. Die Kosten für die Sanierung wurden zuletzt mit 1,8 Millionen Euro beziffert. Ein Termin für die offizielle Eröffnung des Pavillons steht noch nicht fest.