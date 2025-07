Wertstoffhof Leonberg: Zu schade für den Container? Dann ab zum Verschenkhäusle

1 Im Verschenkhäusle: Wertstoffhof-Mitarbeiterin Xenia Kett und Tobias Buck, Bereichsleiter Wertstoffhöfe beim Landratsamt Böblingen, studieren das Angebot. Foto: Simon Granville

Für Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, aber noch intakt sind, gibt es nicht nur auf dem Leonberger Wertstoffhof eine besondere Einrichtung – die auch mal Ort für Gespräche wird.











Ein Ferngesteuertes Spielzeugauto, einen Roller... „Eigentlich suche ich noch eine Satteltasche fürs Fahrrad“, sagt einer der beiden jüngeren Männer, die am an diesem Vormittag vor dem „Verschenkhäusle“ auf dem Leonberger Wertstoffhof stehen. Manchmal empfehle es sich einfach, abzuwarten, wenn man etwas bestimmtes suche, berichten sie. Die beiden schauen häufiger auf dem Gelände an der Hertichstraße vorbei – und hoffen darauf, dass andere Leonbergerinnen und Leonberger etwas vorbeibringen, das sie gebrauchen können. „Was wir hier mitnehmen, das ist nur für uns“, betonen sie.