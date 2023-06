12 Viele Kunden brauchen auf dem Wertstoffhof Beratung. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Michael Buckmayers Reich lässt sich mit einer Aufzählung beschreiben. „Wir haben hier fünf Mal Elektro, drei Mal Sperrmüll, zwei Mal Papier und Holz sowie je ein Mal Schrott und Grüngut“, sagt der Mann ganz in Orange. Buckmayer blickt einmal im Kreis herum. Um ihn verteilt stehen jede Menge bunte Container. Für unterschiedliche Stoffe – das, was man gemeinhin Abfall nennt. Und was doch für Experten so unterschiedlich ist wie die Farben der riesigen Metallbehälter.