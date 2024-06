Werkzeugsparte: Neue Geschäftsführerin bei Bosch

1 Katja von Raven Foto: Bosch

Katja von Raven wird in die Bosch-Geschäftsführung berufen. Die 53-Jährige übernimmt vom 1. Oktober an die Leitung im Bereich Power Tools.











Personelle Veränderung bei der Robert Bosch GmbH: Vom 1. Oktober an gehört Katja von Raven der Geschäftsleitung des Großkonzerns an. Sie wird die Sparte Werkzeug und Maschinen (Power Tools) leiten und damit als zweite Frau neben Tanja Rückert (Digitales) in die aktuelle Unternehmensführung aufrücken. Von Raven übernimmt einen Zuständigkeitsbereich von Christian Fischer. Der Stellvertreter von Bosch-Chef Stefan Hartung wird sich bei Bosch künftig verstärkt um strategische Wachstumsinitiativen kümmern. Katja von Raven kommt vom US-Unternehmen S.C. Johnson&Sons, bei dem sie von 2019 an das Geschäft mit hochwertigen Markenartikeln geleitet hat. Zuvor war die 53-Jährige beim Gartengerätehersteller Husqvarna tätig.