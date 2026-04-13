Werkzeuge & Feinkost aus Remshalden: In diesem Laden kauft der Handwerker Bohrer – und Olivenöl gleich dazu

Werkzeughändler Stefan Sarris hat ein ungewöhnliches Geschäftsmodell entwickelt und bietet in seinem Laden neben Werkzeugen auch griechischen Honig sowie kalt gepresstes Olivenöl an.
Wenn Zimmerleute nach Ersatz für ihre Handkreissäge suchen, ein Malermeister ein Rührwerk für seine Farbeimer braucht oder der Schreiner sich eine neue Hobelmaschine bestellen will, wird er in Remshalden nicht nur bei hochwertigem Werkzeug fündig. So mancher Handwerker deckt sich im Gewerbegebiet von Grunbach auch gleich mit Leckereien vom Frühstück bis zum Vesper ein.