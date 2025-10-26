Werksschließung kritisiert: Harte Kritik an Bosch:„Häuserkampf“ um jeden Arbeitsplatz in der Region

Die Podiumsdiskussion mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken im Bürgerzentrum Waiblingen ist durch den angekündigten Stellenabbau bei Bosch emotional aufgeheizt.
Luigi Bigotto gibt nicht klein bei. Der zweite Vorsitzende des Betriebsrats der Firma Bosch in Waiblingen hat am Freitag angekündigt, um jeden Arbeitsplatz kämpfen zu wollen. Die Entscheidung des Konzerns, die Produktion in Waiblingen bis Ende 2028 auslaufen zu lassen, beherrschte die lange vorher geplante Podiumsdiskussion mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Saskia Esken. Durch die jüngste Entwicklung bekam die Veranstaltung „Herausforderung Transformation – Veränderte Arbeitswelten!“ im Bürgerzentrum eine ganz andere Brisanz und Emotionalität.