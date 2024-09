Werkseinweihung: Marquardt investiert kräftig in Thüringen

1 Harald Marquardt (links) und der thüringische Regierungschef Bodo Ramelow bei der Einweihung des neuen Werks Foto: Marquardt

Harald Marquardt und Ministerpräsident Bodo Ramelow weihen ein neues Werk in Thüringen ein. Der Familienunternehmer aus Baden-Württemberg sieht die hohe Investition als „Bekenntnis zum Standort Deutschland“.











Die Investitionen der deutschen Industrie gehen weitgehend ins Ausland – auch die Summe ausländischer Investitionen hierzulande schrumpft. Wissenschaftler sehen in den wachsenden Netto-Abflüssen erste Symptome einer Deindustrialisierung. Doch es gibt Ausnahmen: Der Mechatronik-Spezialist Marquardt mit Sitz in Rietheim-Weilheim (Kreis Tuttlingen) hat am Freitag ein Werk für Elektromobilität am Erfurter Kreuz offiziell eröffnet – im Beisein des thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linkspartei).