1 Werk von Jan F. Welker (Ausschnitt) Foto: Welker

Der Maler Jan F. Welker aus Waiblingen zeigt im Theaterhaus Stuttgart Bilder, die Schrecken und Schönheit des Lebens kontrastieren.











Kein Besucher des Theaterhauses wird sie übersehen, die Bilder des Waiblinger Malers Jan F. Welker. Welker bevorzugt das Großformat. „Es ist, als würde man mit einem Bild tanzen“, sagt er über das Malen. Seine Motive findet er in Film und Fernsehen, in den Medien, in der Wirklichkeit, seine Kunst wird so zu einer Art expressiver Pop Art mit kräftigem Gestus.