Auf der Hauptbühne war den ganzen Tag Programm geboten.

Das Gewerbegebiet zwischen Vaihingen und Möhringen soll schöner werden. Der Verein Werk-Quartier hat dafür erste Idee entwickelt, die nun in Kooperation mit der Stadt nach und nach verwirklicht werden könnten. Zum Auftakt gab es am Samstag ein buntes Straßenfest.









Für Andreas Lapp beginnt etwas Neues. Bestens gelaunt begrüßte der Aufsichtsrat bei der U.I. Lapp GmbH und Vorsitzende des Vereins Werk-Quartier am Samstagmittag die Gäste beim ersten Werk-Tag im Synergiepark – und das, obwohl die Zahl der Gäste sich zu diesem Zeitpunkt noch in Grenzen hielt. Firmen, Vereine, Schulen, Tanz-, Musik- und Kultureinrichtungen in dem Areal zwischen Vaihingen und Möhringen hatten ein großes Straßenfest organisiert. Das Ziel: die Vielfältigkeit des Synergieparks zeigen und Werbung machen für dessen Verschönerung. Dafür ist der Verein Werk-Quartier, eine Initiative von ortsansässigen Unternehmen, in Vorleistung gegangenen, hat Ideen gesammelt und in einer Broschüre zusammengestellt. Bei diesen geht es vor allem darum, den Verkehr zu entzerren und attraktive Verbindungen für alle zu schaffen. Und das Gewerbegebiet soll grüner werden und mehr Aufenthaltsqualität bieten.