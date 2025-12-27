König Charles III. und Prinz William werden 2026 voraussichtlich getrennt in die USA reisen. Die Besuche sollen die Beziehung zu Donald Trump stärken und ein Handelsabkommen vorantreiben. Für ein Treffen mit Prinz Harry dürfte dabei kein Platz sein.
Die britischen Royals rüsten sich für eine diplomatische Großoffensive: König Charles III. (77) und sein Sohn Prinz William (43) werden im kommenden Jahr höchstwahrscheinlich beide in die USA reisen - allerdings getrennt voneinander. Wie die "Daily Mail" berichtet, sollen die Besuche Teil einer "Charme-Offensive" sein, die sich gezielt an US-Präsident Donald Trump (79) richtet.