Werden das wieder machen: Sarah Connor schwärmt über Winter am Meer

Sarah Connor (44) hat im Interview mit dem "Gala"-Magazin über ihr Leben in Frankreich gesprochen. In einem Instagram-Posting offenbarte die Sängerin im vergangenen Februar, dass sie die deutsche Hauptstadt Berlin "nach vielen Jahren" verlassen habe und mit ihrer Familie jetzt am Meer lebe. Davon habe sie immer geträumt und "wir lieben es". In dem Interview sagte die gebürtige Delmenhorsterin nun: "Ich hätte es schon viel früher durchgesetzt, wenn ich gewusst hätte, dass es so schön ist und mich so leicht im Herzen macht."