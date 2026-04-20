Nach Berichten über einen bereits seit Wochen andauernden Krankenhausaufenthalt hat sich Christina Applegate auf Instagram zu Wort gemeldet. Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin dankt ihren Fans für die Anteilnahme und kündigt an, sich vorerst auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.

Christina Applegate (54) hat sich erstmals selbst zu ihrem Gesundheitszustand geäußert, nachdem Berichte über einen Krankenhausaufenthalt die Runde gemacht hatten. Am Montag meldete sich die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin auf Instagram bei ihren Fans zurück. "Danke für die überwältigende Welle an Liebe und guten Wünschen", schrieb sie in ihrem Post. Gesundheitliche Probleme seien für sie ein ständiger Begleiter - dennoch gab sich die "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin kämpferisch: "Ich bin ein starkes Mädchen und werde von Tag zu Tag stärker und besser."

Pause von der Öffentlichkeit Die 54-Jährige kündigte zugleich eine Auszeit an, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. "Ich nehme mir gerade einen Moment, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren, aber ich melde mich bald mit mehr zurück", so Applegate weiter. Ihrer Botschaft fügte sie ein Foto bei, auf dem eine Kaffeetasse zu sehen ist, die auf ihren neuen Memoiren "You With the Sad Eyes", die im vergangenen Monat erschienen sind, steht.

US-Medien berichteten von Klinikaufenthalt

Vorausgegangen waren dem Statement Berichte des US-Portals "TMZ", das am vergangenen Donnerstag vermeldet hatte, die Schauspielerin liege bereits seit Ende März in einem Krankenhaus in Los Angeles. Applegate selbst hatte sich dazu zunächst nicht geäußert. Ihr einziger Instagram-Beitrag im April war zuvor eine Mitteilung darüber gewesen, dass es ihr Buch auf die Audio-Bestsellerliste der "New York Times" geschafft hat.

Nachdem die Meldung über ihren Krankenhausaufenthalt in den Medien breit aufgegriffen worden war, hatte aber Applegates Sprecher ein Statement veröffentlicht. Darin wurde jedoch kein Kommentar dazu abgegeben, ob "sie im Krankenhaus ist oder welche medizinischen Behandlungen sie erhält". Der Sprecher ergänzte: "Sie hat eine lange Vorgeschichte komplizierter medizinischer Probleme, über die sie in ihrem Buch und in ihrem Podcast erfrischend offen gesprochen hat."

Bei Applegate war 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert worden. Seither spricht die Schauspielerin immer wieder öffentlich über ihren Umgang mit der unheilbaren Autoimmunerkrankung.