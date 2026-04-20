Nach Berichten über einen bereits seit Wochen andauernden Krankenhausaufenthalt hat sich Christina Applegate auf Instagram zu Wort gemeldet. Die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin dankt ihren Fans für die Anteilnahme und kündigt an, sich vorerst auf ihre Gesundheit zu konzentrieren.
Christina Applegate (54) hat sich erstmals selbst zu ihrem Gesundheitszustand geäußert, nachdem Berichte über einen Krankenhausaufenthalt die Runde gemacht hatten. Am Montag meldete sich die an Multipler Sklerose erkrankte Schauspielerin auf Instagram bei ihren Fans zurück. "Danke für die überwältigende Welle an Liebe und guten Wünschen", schrieb sie in ihrem Post. Gesundheitliche Probleme seien für sie ein ständiger Begleiter - dennoch gab sich die "Eine schrecklich nette Familie"-Darstellerin kämpferisch: "Ich bin ein starkes Mädchen und werde von Tag zu Tag stärker und besser."