Werde es weiter versuchen: Königin Camilla kämpft in neuer Doku gegen häusliche Gewalt

1 Königin Camilla liegt das Thema häusliche Gewalt sehr am Herzen. Foto: imago/i Images / Pool / i-Images

Mit einer neuen Dokumentation gibt Königin Camilla den Opfern und Überlebenden von häuslicher Gewalt eine Stimme. Das Thema beschäftigt die britische Königin bereits seit Jahren.











Link kopiert



Königin Camilla (77) setzt sich für die Überlebenden von häuslicher Gewalt ein. Für eine neue Dokumentation, die am 11. November im britischen Fernsehen unter dem Titel "Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors" gezeigt wird, wurde Camilla ein Jahr lang bei offiziellen Terminen und privaten Treffen mit Aktivisten und Betroffenen begleitet.