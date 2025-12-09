Werbung zur Weihnachtszeit: So verrückt werben Firmen zu Weihnachten

Besinnlich war gestern: Deutsche Unternehmen setzen in diesem Jahr auf abgedrehte Weihnachtskampagnen. Bei Armedangels ersetzt der Osterhase den Weihnachtsmann, eine Oma flucht über Geschenke - und bei dm bricht der Sommer aus. Ein Überblick über die schrägsten Spots.
Die Adventszeit hat begonnen, und mit ihr der alljährliche Wettstreit um die Aufmerksamkeit der Konsumenten. Doch wer glaubt, dass deutsche Unternehmen bei der Weihnachtswerbung auch 2025 auf Kerzenschein und Familienidylle setzen, hat sich - zumindest bei einigen Firmen - getäuscht. In diesem Jahr regiert offenbar das Absurde im Advent.