Stuttgart, honey, honey. Ist gar nicht so schwer, auf den süßen Kern von Stuttgart zu stoßen. Man muss nur weglassen, wovon die Stadt genügend hat, und schon ist alles Zucker. Ohne T wird Stuttgart zu Sugar.

Diese Erkenntnis hat vor Jahren bereits zu T-Shirts und Aufklebern geführt. Wenn das kein Alleinstellungsmerkmal ist! Was passiert schon, wenn Berlin seine Ts streicht? Oder Hamburg? Der Schlagersänger Ross Antony hat jetzt ein Reel mit vielen Stuttgart-Bildern ins Netz gestellt. Man sieht etwa den Fernsehturm, den Schlossplatz oder den Aussichtsturm vom Killesberg. Zu Stuttgarts schönen Seiten singt der gebürtige Brite: „Sugar, honey, honey, du hast mich angeseh’n – und es war um mich gescheh’n.“

Ein Hit aus dem Jahr 1969

„Sugar“ ist ein Hit der Archies auf dem Jahr 1969. Ross Antony hat den Song auf Deutsch neu eingespielt. In seinem Werbevideo lautet die Liebeserklärung so: „Du bist wie Stuttgart ohne T’s“. „Wie kommt man auf so eine Idee?“, ist bei den Kommentaren im Netz zu lesen, oder „geile PR, Ross!“ Außerdem steht da: „Wahnsinn, da leb ich schon 50 Jahre in Stuttgart, aber das ist mir noch nie aufgefallen. Ein Grund mehr, Stuttgart zu lieben.“

Dieser Aufkleber ist 2013 erschienen. Foto: StZ

Vor mindestens 15 Jahren hat der Stadtflaneur Joe Bauer in seiner Zeitungskolumne darüber nachgedacht, was aus Stuttgart wird, wenn man alle Ts klaut . Der Event-Veranstalter Johannes Zeller, einst Wirt des Unbekannten Tiers und der Rosenau, setzte Joes Geistesblitz in die Tat um, entfernte das T im Namen der Lieblingsstadt für Autoaufkleber, Zuckerdosen und T-Shirts.

Wer es nicht gut mit Stuttgart meint oder einfach nur neidisch auf die Menschen dieser Stadt ist, könnte allerdings einwenden: Bittere Pillen muss man in Zucker hüllen. Stuttgarter dürften das anders sehen: Es ist immer süß, geliebt zu werden.

Der Opernsänger Paul Reeves macht an Silvester 2005/2006 seinem Lebensgefährten Ross Antony einen Heiratsantrag auf der Bühne des Apollo-Theaters Foto: dpa

Auch Ross Antony weiß, wie es ist, in Stuttgart geliebt zu werden. 2005 spielte der einstige Brosis-Sänger vier Monate lang den Kronprinzen im Musical „Elisabeth“ im Apollo-Theater. Die Silvestervorstellung war etwas besonderes für ihn, denn nach dem Schlussapplaus schlich sich sein Partner Paul Reeves auf die Bühne und kniete vor ihm nieder: „Ross, du weißt, ich will den Rest meines Lebens mit Dir verbringen“, sagte der Opernsänger – und stellte dann die Frage aller Fragen: „Willst Du mich heiraten?“.

Aber ja! Unter dem tosenden Beifall des Publikums und des Ensembles steckte Reeves dem Musical-Kronprinzen einen Ring an den Finger. Vielleicht mag Ross Antony damals schon gedacht haben: „Du bist wie Stuttgart ohne T’s“.