Werbung für Dessous-Marke: Leni und Heidi Klum posieren mit Oma Erna

Schon seit zwei Jahren bewerben Mutter Heidi Klum (51) und Tocher Leni (20) gemeinsam Dessous des italienischen Unterwäsche-Unternehmens Intimissimi. Doch für die neueste Kampagne haben sich die beiden Klums jetzt erstmals zusätzlich Verstärkung in der eigenen Familie geholt: Auch Lenis Großmutter Erna Klum (80) zeigt sich bald vor der Kamera, wie Erna mit Tochter Heidi Klum jetzt in einem Instagram-Video bekannt gab.

Premiere bei Shoot: Auch Oma Erna Klum dabei

"Weißt du, was heute in einer Woche herauskommt?", fragt Heidi Klum ihre Mama auf dem Rücksitz eines Autos. Erna stellt sich erst etwas unwissend, antwortet nach einem längeren "ähhhhh", dann aber doch wie aus der Pistole geschossen mit einem Grinsen im Gesicht: "Neue Plakate mit uns Dreien! Leni, Mama, Oma!" Heidi ergänzt: "Drei Generationen!" "Und für was?", schiebt Heidi als Frage nach, "du sagst das immer so schön. Wie heißt das?" "Intimissimi", ergänzt Oma Erna.

Seit Oktober 2022 stehen Mutter Heidi und Tochter Leni Klum regelmäßig für Intimissimi vor der Kamera. Anfangs gab es - vor allem in den USA - zum Teil harte Kritik an der Kampagne. Unter anderem fanden es Kritiker wie US-Talkmaster Howard Stern (70) unangemessen, dass sich Mutter und Tochter gemeinsam halbnackt vor der Kamera zeigten. Auf Social Media wurde die PR-Kampagne zum Teil als "seltsam" und "verstörend" bezeichnet. Mittlerweile scheint sich jedoch der Großteil an die Bilder gewöhnt zu haben, die in schöner Regelmäßigkeit erscheinen.