Werbung für Apex: Charlize Theron klettert über dem Times Square

Dass Charlize Theron ihre Stunts oft selbst macht, hat sie mit einer außergewöhnlichen Werbeaktion bewiesen. Zum Start ihres neuen Films "Apex" erklomm der Hollywoodstar eine Werbetafel hoch über dem Times Square in New York City.
Ist das wirklich Charlize Theron (50)? Als Menschen in New York City eine blonde Frau erblickten, die hoch über dem Times Square eine große Reklametafel mit Kletterwand erklomm, dürften sie sich vermutlich genau das gefragt haben. Videos von der Aktion wurden in den sozialen Medien verbreitet. Und Netflix teilt mit: "Ja, das war tatsächlich Charlize Theron, die auf eine 'Apex'-Werbetafel geklettert ist."