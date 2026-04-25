Werbung für Apex: Charlize Theron klettert über dem Times Square

Dass Charlize Theron ihre Stunts oft selbst macht, hat sie mit einer außergewöhnlichen Werbeaktion bewiesen. Zum Start ihres neuen Films "Apex" erklomm der Hollywoodstar eine Werbetafel hoch über dem Times Square in New York City.

Ist das wirklich Charlize Theron (50)? Als Menschen in New York City eine blonde Frau erblickten, die hoch über dem Times Square eine große Reklametafel mit Kletterwand erklomm, dürften sie sich vermutlich genau das gefragt haben. Videos von der Aktion wurden in den sozialen Medien verbreitet. Und Netflix teilt mit: "Ja, das war tatsächlich Charlize Theron, die auf eine 'Apex'-Werbetafel geklettert ist."

Der neue Survival-Thriller mit Theron und "Kingsman"-Star Taron Egerton (36) ist am 24. April bei dem Streamingdienst gestartet. Die gebürtige Südafrikanerin ist mittlerweile dafür bekannt, dass sie viele ihrer Stunts häufig selbst macht. In ihrem neuen Film spielt sie eine Kletterin namens Sasha, die im australischen Outback von einem Killer (Egerton) verfolgt wird.

Charlize Theron: Ausdauer, Kraft und echte Berge

Theron trainierte für den Film mit der etablierten US-Kletterin Beth Rodden (46). "Es war interessant, weil ich viel Kampfsport- und Kampftraining absolviert habe und die meisten Action-Szenen, die ich bisher gedreht habe, in diesem Bereich angesiedelt sind, aber das hier war ganz anders", erinnert Theron sich im Gespräch mit dem Netflix-Portal "Tudum". "Hier geht es um Ausdauer und Kraft. Die Technik des Kletterns ist wirklich wunderschön, weil sie sich nicht auf eine bestimmte Vorgehensweise festlegen lässt; sie ist eine echte Kunst. Man muss sie sich zu eigen machen und viele Stunden investieren, um sie zu verstehen."

Schon im letzten Dezember hatte Charlize Theron dem US-Magazin "People" im Gespräch über den Film verraten: "Ich war so gut wie jeden Tag klettern. [...] Ich habe einfach versucht, so stark wie möglich zu werden, weil ich im Film alle echten Berge selbst erklimme. Ich klettere alles selbst - und zwar barfuß, mit meinen eigenen, wunden Füßen."