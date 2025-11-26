Jennifer Aniston hat einen neuen Produkttester für ihre Haarpflege-Marke gefunden - und der könnte ihr nicht näherstehen. In einem aktuellen Werbevideo stylt die Schauspielerin ihrem Freund Jim Curtis die grauen Locken. Die Fans sind begeistert.

Wenn Jennifer Aniston (56) für ihre Haarpflege-Marke LolaVie wirbt, greift sie neuerdings auf ganz besondere Unterstützung zurück. In einem vor wenigen Stunden veröffentlichten Instagram-Video präsentiert die Schauspielerin nicht nur ihre Produkte - sie wendet sie auch direkt an ihrem Freund Jim Curtis (50) an.

Der kurze Clip beginnt scheinbar wie ein gewöhnliches Tutorial. In schwarzem Tank-Top und Jeans erklärt Aniston, wie man Frizz bekämpft und gleichzeitig seine Wellen behält. Ihre Lösung: etwas Styling-Paste, ein Tropfen Haaröl, beides in der Handfläche vermischen und zart durch die Haare fahren. Doch statt die Mischung ins eigene Haar einzuarbeiten, sitzt plötzlich Curtis neben sie - und bekommt die Styling-Behandlung.

"Cute!" - Aniston verzaubert ihre Fans

Lächelnd lässt der Hypnotherapeut seine grauen Locken von seiner berühmten Freundin durchstrubbeln. Als sie fertig ist, kommentiert Aniston das Ergebnis mit einem knappen "Cute!" Den Beitrag versah sie mit den Worten: "A little bit a this... A little bit a that.... A little bit a cuuuute." (Dt. ""Ein bisschen davon ... Ein bisschen davon ... Ein bisschen süß".)

Obwohl sie Curtis nicht namentlich erwähnte oder verlinkte, erkannten die Fans ihn sofort - und reagierten begeistert. "Ich freue mich so für dich, Jen! Du verdienst alles Glück der Welt", schrieb etwa ein Nutzer. Eine andere Userin kommentierte: "Oh mein Gott... Das hat mir den Tag versüßt!!! Was für ein süßes Paar."

An seinem Geburtstag wurde es offiziell

Dass Aniston und Curtis ein Paar sind, berichtete das Magazin "People" bereits im Juli dieses Jahres. Anfang November machte der "Friends"-Star die Beziehung dann selbst öffentlich: Zu seinem 50. Geburtstag am 2. November teilte sie ein inniges Foto der beiden auf Instagram. Curtis revanchierte sich mit eigenen Schnappschüssen von der Geburtstagsfeier und schrieb dazu schwärmerisch: "Wenn das ein Traum ist, möchte ich nicht aufwachen."

Wenig später folgte der nächste Meilenstein: Bei "Elle's Women in Hollywood"-Event zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Anistons Umfeld scheint von der neuen Liebe überzeugt zu sein. "Jim ist großartig. Ihre engen Freunde lieben ihn. Es ist toll, in seiner Nähe zu sein", verriet eine Quelle dem "People"-Magazin. Der Hypnotherapeut bringe eine besonders ruhige und sichere Energie mit, die Aniston sehr schätze.