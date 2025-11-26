Jennifer Aniston hat einen neuen Produkttester für ihre Haarpflege-Marke gefunden - und der könnte ihr nicht näherstehen. In einem aktuellen Werbevideo stylt die Schauspielerin ihrem Freund Jim Curtis die grauen Locken. Die Fans sind begeistert.
Wenn Jennifer Aniston (56) für ihre Haarpflege-Marke LolaVie wirbt, greift sie neuerdings auf ganz besondere Unterstützung zurück. In einem vor wenigen Stunden veröffentlichten Instagram-Video präsentiert die Schauspielerin nicht nur ihre Produkte - sie wendet sie auch direkt an ihrem Freund Jim Curtis (50) an.