Werbespot beim Super Bowl: Was ist mit seinem Gesicht passiert? Fans wundern sich über Tom Cruise

1 So sieht Tom Cruise irgendwie nicht mehr aus. Foto: BACKGRID

Mit seinem Auftritt in einem Super-Bowl-Werbespot sorgt Hollywoodstar Tom Cruise aktuell für Aufsehen. Viele Zuschauer zeigen sich schockiert über das extrem glatte Gesicht des Schauspielers. In den sozialen Medien überschlagen sich die Spekulationen.











Link kopiert



Das große NFL-Finale zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles begann am Sonntag mit einer Überraschung: Tom Cruise (62), der in einem aufwendig produzierten Werbespot die Zuschauer im Super-Bowl-Vorprogramm des US-Senders Fox auf das Spiel einstimmte, präsentierte sich mit einem deutlich veränderten Aussehen. In den sozialen Medien überschlugen sich prompt die Reaktionen der Fans zu den Bildern, die unter anderem die "Daily Mail" veröffentlichte. Wurde da nachgeholfen?