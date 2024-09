Werbekampagne: Mahle macht Kfz-Mechaniker zu Filmstars

7 Wie im Film: die Hauptdarsteller aus der Werkstatt. Foto: cf/Mahle

Der Stuttgarter Automobilzulieferer setzt die Werkstattteams seiner Kunden auf ganz besondere Weise in Szene – im Stil von Hollywoodplakaten.











Wenn der Filmtitel „The Thermonator“ lautet oder „Pirates of the Calibration“ dann wird klar: Mahle ist tatsächlich in Hollywood angekommen. Allerdings nur gedanklich. Dafür ist die Idee eine besondere, auf die der Stuttgarter Autozulieferer zusammen mit der Hamburger Agentur Weigert Pirouz Wolf gekommen ist. Und die Umsetzung lässt sich sehen, vom 10. September an. Dann startet die internationale Werbekampagne im Rahmen der Messe Automechanika in Frankfurt am Main.