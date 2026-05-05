Werbefläche in Ludwigsburg: Mann+Hummel plant gigantische Videowand an Schwieberdinger Straße

Der Filterhersteller will an seiner Zentrale in Ludwigsburg eine 140 Quadratmeter große Videowand errichten. Dabei darf die Firma dort nicht einmal für sich selbst werben.
Etwa 80 Quadratmeter ist die Videowand am Stuttgarter Pragsattel groß. Schon von Weitem ist sie sichtbar. Gegen die Wand, die in Ludwigsburg bald an der Firmenzentrale von Mann+Hummel hängen soll, dürfte sie dennoch vergleichsweise winzig wirken. 140 Quadratmeter groß soll die Fläche werden, die das Filtrationsunternehmen in der Schwieberdinger Straße errichten will – dabei darf es darauf gar nicht für sich selbst werben.