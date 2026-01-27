Sydney Sweeney droht wieder Werbe-Ärger. Die Schauspielerin hängte eine Kette aus BHs an den berühmten Hollywood-Schriftzug in Los Angeles. Das Problem: Sie hatte wohl keine Genehmigung, das Wahrzeichen der Traumfabrik zu betreten.

Ein Publicity-Stunt könnte Sydney Sweeney (28) juristischen Ärger einbringen. Die Schauspielerin kletterte auf den berühmten Hollywood-Schriftzug. Dort drapierte sie eine Kette von zusammengeknüpften BHs an die gigantischen Buchstaben. Das US-Promiportal "TMZ" veröffentlichte ein Video der nächtlichen Aktion, das offenbar Sweeneys Team aufgenommen hatte.

Das Problem an der Sache: Sydney Sweeney könnte sich des Hausfriedensbruchs und des Vandalismus schuldig gemacht haben. Denn sie hatte wohl keine Genehmigung für das Betreten des Wahrzeichen Hollywoods.

Keine Erlaubnis für Betreten des Hollywood-Schriftzug?

Laut "TMZ" besaßen Sweeney und die beteiligte Produktionsfirma zwar eine Drehgenehmigung der Organisation FilmLA rund um das Hollywood-Sign. Um den Schriftzug zu betreten und zu verändern, hätte sich das Team aber an die Handelskammer von Hollywood wenden müssen. Diese besitzt die Rechte an dem Bauwerk.

Diesen Schritt hatten Sweeney und Co. aber offenbar versäumt. "Wir untersuchen noch, wie und unter welcher Befugnis (falls vorhanden) die Sweeney-Produktion Zugang zum Standort des Zeichens erhalten hat", teilte die Handelskammer gegenüber "TMZ" mit.

Werbeaktion für Sydney Sweeneys Unterwäsche-Label Syrn

Mittlerweile hat Sydney Sweeney auf Instagram selbst ein Video veröffentlicht. Der Clip kokettiert offen mit der Illegalität des Coups. Die Darstellerin und ihr Team schmuggeln Material durch Löcher in Zäunen und klettern an Seilen die Hollywood Hills empor.

Zu dem Video postete Sweeney den Hashtag @syrn. Damit bestätigte sie erste Vermutungen, dass es sich bei der Nacht- und Nebelaktion um eine Werbemaßnahme für ihr Modelabel Syrn handelt. Die Unterwäsche-Marke soll am 28. Januar 2026 an den Start gehen.

Sydney Sweeney hatte im Sommer 2025 schon einmal mit einer Werbung für Kontroversen gesorgt. Sie posierte für das Label American Eagle unter dem Motto "Sydney Sweeney Has Great Jeans". Der Slogan spielt mit dem Gleichklang der Worte Jeans und Genes, also englisch für Gene. Da die guten Gene in der Werbung mit blonden Haaren und blauen Augen gleichgesetzt wurde, warfen viele Beobachter den Machern vor, rassistische Codes zu reproduzieren.

Erst Monate später äußerte sich Sydney Sweeney zu dem Skandal. "Ich unterstütze nicht die Ansichten, die manche Leute mit der Kampagne verknüpft haben, ich bin gegen Hass und Spaltung", sagte die registrierte Republikanerin im November 2025 zu "People".