Sydney Sweeney droht wieder Werbe-Ärger. Die Schauspielerin hängte eine Kette aus BHs an den berühmten Hollywood-Schriftzug in Los Angeles. Das Problem: Sie hatte wohl keine Genehmigung, das Wahrzeichen der Traumfabrik zu betreten.
Ein Publicity-Stunt könnte Sydney Sweeney (28) juristischen Ärger einbringen. Die Schauspielerin kletterte auf den berühmten Hollywood-Schriftzug. Dort drapierte sie eine Kette von zusammengeknüpften BHs an die gigantischen Buchstaben. Das US-Promiportal "TMZ" veröffentlichte ein Video der nächtlichen Aktion, das offenbar Sweeneys Team aufgenommen hatte.