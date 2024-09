Werbe-Ikone: Trigema-Affe bald neu gestylt im Fernsehen

2 Wolfgang Grupp senior mit einem Werbeschild, auf dem der bekannte Werbe-Affe "Charly" abgebildet ist. Foto: picture alliance / Patrick Seeger/dpa

Aus der deutschen TV-Werbung ist er kaum wegzudenken - der Schimpanse von Trigema. Bald kehrt er in aufgehübschter Version auf die Bildschirme zurück.











Link kopiert



Burladingen - Werbeaffe Charly des schwäbischen Bekleidungsherstellers Trigema erhält eine digitale Frischzellenkur und wird neu bekleidet im Fernsehen zu sehen sein. Das computergenerierte Tier werde in neuen Outfits auftreten, sagte Wolfgang Grupp junior (33). Etwa in einem rosafarbenen Anzug oder in einem weißen Kapuzenpullover (Hoodie). Er bezeichnete die Neuauflage der Figur als "AI-Fashion-Influencer". Ab Mitte Oktober werde es einen neuen Spot kurz vor der "Tagesschau" im Ersten geben, zudem sei eine Kampagne in sozialen Medien geplant. "AI" steht im Englischen für "artificial intelligence" und bedeutet Künstliche Intelligenz.