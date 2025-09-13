Wer wird OB in Leonberg?: Showdown mit drei Kandidaten

Unsere Leserschaft hat für den Zeitungstalk viele Impulse gegeben. Am 15. November diskutieren Marion Beck, Tobias Degode und Josefa von Hohenzollern in der Stadthalle.
Unsere Leserinnen und Leser wollen es ganz genau wissen: Welche der Kandidatinnen und Kandidaten hat eine fundierte Ausbildung als Verwaltungswirt? Wie würden sie verbesserungswürdige Prozesse in Leonberg anpacken? Wie sollen das Stadtzentrum im Allgemeinen und der Marktplatz im Besonderen belebt werden?Woher kommt das Geld für die vielen Projekte?