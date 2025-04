"The Voice Kids" feiert Finale, Günther Jauch (68) lädt zur "3-Millionen-Euro-Woche", Beatrice Egli (36) präsentiert ihre TV-Show und das Traumschiff sticht in See. Was dürfen Zuschauerinnen und Zuschauer an Ostern im TV nicht verpassen? Das sind die Programm-Highlights von 18. April bis 21. April.

Karfreitag

Im Karfreitags-Special von "Let's Dance" (20:15 Uhr, RTL) stehen die 25 beliebtesten Stars aller Zeiten im Rampenlicht. Aus insgesamt 207 Prominenten, die in den vergangenen 17 Staffeln dabei waren, wurden die absoluten Publikumslieblinge gewählt. Gezeigt werden die Teilnehmenden, die im Laufe der Jahre für besondere Begeisterung gesorgt haben. Aufgrund des Feiertags findet am Karfreitag keine reguläre "Let's Dance"-Live-Show statt.

In der neuen Folge "Der Alte - Der letzte Song" (20:15 Uhr, ZDF) muss Caspar Bergmann den Tod von Schlagersängerin Maria Herz aufklären. Zunächst deutet alles auf einen Suizid hin, doch der Kommissar findet Indizien, die für einen gut geplanten Mord sprechen. Bergmann und Kollegin Annabell Lorenz nehmen sich Marias ehemaligen Musikproduzenten Ferdi Weiss vor. Dann erhalten die Ermittler einen Hinweis, dass Max Schmiedinger möglicherweise am Tatort war.

In Sat.1 steht das Live-Finale von "The Voice Kids" an (20:15 Uhr). Das Publikum entscheidet, wer die 13. Staffel gewinnt. Ayliva und Clueso waren 2025 zum ersten Mal als Coaches dabei. Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß saß zum dritten Mal für die stimmstarken Talente auf dem roten Stuhl. Und Wincent Weiss möchte seinen vergangenen Sieg mit seinem Team verteidigen.

Karsamstag

Im Krimifilm "Friesland - Abdrift" (20:15 Uhr, ZDF) findet Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) beim Apnoetauchen eine Leiche in der Ems. Die Polizisten Süher Özlügül und Henk Cassens müssen die Todesursache des Hochschulprofessors klären. Denn Apothekenmitarbeiterin Melanie Harms findet heraus, dass das Wasser in Lars Schäfers Lunge gar nicht aus dem Fluss stammt. Eine Kopfwunde deutet ebenfalls auf Gewalteinwirkung und einen möglichen Mord hin. Im Büro des Toten ertappen Süher und Henk den Gastdozenten Professor Martin Halvorsen, wie er den verschwundenen Laptop des Opfers sucht. Bald rückt auch Studentin Jenny Pfeifer in den Fokus der Ermittlungen.

Am Karsamstag um 20:15 Uhr zeigt Das Erste eine neue Ausgabe der "Beatrice Egli Show". Die Musik- und Unterhaltungssendung ist im Anschluss auch in der ARD Mediathek verfügbar. Im Mittelpunkt der Show stehen musikalische Darbietungen und Gespräche mit den Gästen wie Marianne Rosenberg, Nino de Angelo oder Thomas Anders. Beatrice Egli legt Wert auf eine breite musikalische Auswahl und begrüßt Künstlerinnen und Künstler verschiedener Stilrichtungen und Herkunft. Neben bekannten Namen sind auch Nachwuchstalente Teil des Programms.

Die dritte Folge der neuen "Supertalent"-Staffel zeigt RTL am Karsamstag um 20:15 Uhr. Victoria Swarovski und Jens "Knossi" Knossalla präsentieren die Show wie gewohnt. Als Talente mit dabei sind unter anderem Stunt-Scooter-Fahrer Maximilian Bijak oder Flaschen-Artistin Ashlee Rose Montague. Die Jury mit Dieter Bohlen, Bruce Darnell, Ekaterina Leonova und Tony Bauer wird die Darbietungen bewerten.

Ostersonntag

Das Erste überträgt am Ostersonntag ab 10 Uhr live aus Rom den Ostergottesdienst mit dem anschließenden Segen "Urbi et Orbi". Die Feierlichkeiten stehen 2025 im Zeichen des Heiligen Jahres, das Papst Franziskus an Weihnachten eröffnet hat. Es steht unter dem Motto "Pilger der Hoffnung". In diesem Jahr werden rund 32 Millionen Gläubige aus aller Welt in Rom erwartet. Das Erste und das BR Fernsehen übertragen den Gottesdienst gemeinsam. Die Kommentierung übernehmen Monsignore Erwin Albrecht und Elisabeth Möst.

Walter Lehnertz, besser bekannt als Waldi, zählt zu den beliebtesten Gesichtern der ZDF-Show "Bares für Rares". Nun begleitet ihn der Sender auch abseits des Händler-Pults und gewährt in der neuen Doku-Soap "Waldis Welt" einen Blick hinter die Kulissen. Los geht es am Ostersonntag um 14:10 Uhr im ZDF.

Die erste Staffel der Serienadaption von "Ronja Räubertochter" zeigte das Erste Weihnachten 2024 - die zweite Runde folgt nun an Ostern 2025. Die ersten drei Folgen strahlt das Erste am Ostersonntag aus. Los geht es um 17:15 Uhr. Die Teile vier bis sechs der zweiten und letzten Staffel folgen dann am Ostermontag. Der Start ist diesmal um 17:45 Uhr. In der ARD Mediathek steht die zweite Staffel schon ab Karfreitag als Stream bereit. In der zweiten Staffel steht Ronja (Kerstin Linden) zwischen der Loyalität zu ihrem Vater Mattis und ihrer Freundschaft zu Birk.

Die "Wer wird Millionär?? 3-Millionen-Euro-Woche" steht an: Ab Ostersonntag (20:15 Uhr, RTL) startet die spektakuläre Gewinnspielwoche bei Günther Jauch in die achte Runde. An vier aufeinanderfolgenden Abenden rätseln sich die Kandidatinnen und Kandidaten den Weg ins große Finale am Donnerstag - mit einer einzigartigen Chance: Drei Millionen Euro warten auf den oder die Beste.

Am Ostersonntag zur Primetime zeigt das ZDF die Folge "Das Traumschiff: Miami". In dieser Folge steuern Kapitän Max Parger und seine Crew den Hafen von Miami an. An Bord befindet sich unter anderem die 18-jährige Nichte von Staff-Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth). Nach einem Streit mit ihrer Mutter Julia (Judith Williams) begleitet Lena (Mia Kasalo) ihren Onkel spontan in die USA, um dort ihren Vater Oliver (Sven Martinek) zu besuchen. Doch Lenas überraschender Besuch bringt ihn in Bedrängnis. Zudem kehrt ein Paar, das sich auf einer früheren "Traumschiff"-Reise kennengelernt hat, für den Heiratsantrag zurück. Und beim Versuch, böse Geister zu vertreiben, wird eine Kabine unter Wasser gesetzt.

Ostermontag

Das Erste strahlt am Montag zur Primetime "Tatort: Im Wahn" aus. Inmitten einer dichten Menschenmenge kommt es in Hannover zu einer brutalen Messerattacke, bei der zwei Menschen getötet werden. Die überregional eingesetzte Sonderermittlungsgruppe - mit den Hauptkommissaren Thorsten Falke und Anaïs Schmitz - steht vor einem Rätsel: Vom Täter fehlt jede Spur, und es besteht die beunruhigende Möglichkeit, dass er erneut zuschlägt. Um neue Hinweise zu gewinnen, greifen die Ermittler auf eine innovative Software zurück. Mithilfe umfangreicher Datenanalysen liefert das Programm schnell einen mutmaßlichen Täter: den psychisch labilen René Kowalski.

ProSieben strahlt "Black Panther: Wakanda Forever" als Free-TV-Premiere aus (20:15 Uhr). In der "Black Panther"-Fortsetzung muss Wakanda den Tod von König T'Challa verkraften. Gleichzeitig drohen der Einfluss äußerer Mächte und der Aufstieg von König Namor von Talokan. T'Challas Schwester Shuri und ihre Verbündeten kämpfen mit aller Macht darum, das Land zu schützen und Wakandas Zukunft zu sichern.

Eine weitere Free-TV-Premiere mit Star-Power: In "Die Geschichte der Menschheit - leicht gekürzt" (20:15 Uhr, Sat.1) wollen der Forscher Dr. Gerhard Friedle (Christoph Maria Herbst) und sein Team die Geschichte der Menschheit für die Nachwelt festhalten. Mit einer Raumsonde schicken sie Aufzeichnungen über die Steinzeit, den Untergang der Titanic und den Bau der Chinesischen Mauer ins All. In ferner Zukunft stößt eine Gruppe Außerirdischer auf das geheimnisvolle Objekt - und ist zunächst erstaunt über seinen Inhalt. Im Cast mit dabei sind unter anderem Bastian Pastewka, Heino Ferch, Christian Tramitz und Carolin Kebekus.