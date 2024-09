Wer wird Millionär?: RTL kündigt Jubiläumsshow zum 25. Geburtstag an

1 Günther Jauch führte im September 1999 erstmals durch "Wer wird Millionär?". Foto: RTL

"Wer wird Millionär?" wird 25 Jahre alt. Zum besonderen Jubiläum begrüßt Günther Jauch Stars wie Elyas M'Barek oder Motsi Mabuse im Studio. Die Jubiläumsshow steigt im Oktober.











Seit unfassbar anmutenden 25 Jahren führt Moderator Günther Jauch (68) bei RTL durch die Quizshow "Wer wird Millionär??". Zum besonderen Jubiläum hat der Sender nun ein Jubiläumsspecial angekündigt. Am 17. Oktober 2024 um 20:15 Uhr wird Jauch demnach Stars wie Elyas M'Barek (42), Motsi Mabuse (43) oder Tim Mälzer (53) im Studio begrüßen. Das Besondere an der Spezialausgabe: "Günther Jauch hat überhaupt keine Ahnung, was ihn in der XXL-Sendung erwarten wird", verspricht RTL.