1 Günther Jauch konnte am Dienstag mal wieder einen Millionär beglückwünschen. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Der Kölner Ronald Tenholte räumt bei Günther Jauchs RTL-Show eine Million Euro ab. Hier finden Sie alle Fragen und Antworten zum Nachspielen.

Stuttgart - Am Dienstagabend war es mal wieder soweit: Ronald Tenholte, Betreiber einer Saftbar in Köln, hatte bei allen 15 Fragen von Günther Jauch die richtige Antwort parat. Am Ende der RTL-Quizsendung „Wer wird Millionär?“ nahm der 35-Jährige die Million mit nach Hause. Doch hätten Sie auch bei allen Fragen die richtige Antwort gewusst? Hier noch einmal alle 15 Fragen inklusive der richtigen Antwort.

Frage 1 (50€): Von allen Seiten betrachtet – oder auch: wie man es …?

A: startet und gibt Gas

B: biegt ab und verfährt sich

C: hält an und fragt Passanten

D: dreht und wendet

Frage 2 (100€): Beschäftigt der fünfmalige Tour-de-France-Sieger Hinault entsprechende Hausangestellte, dann arbeiten bei ...?

A: Focks Tärrier

B: Dallma Tiener

C: Re Pinnscher

D: Bernard Diener

Frage 3 (200€): Lässt man sich eine Beziehung mit einer Schönheitskönigin ein, hat man sozusagen …?

A: ein Ungleich-Gewicht

B: ein Über-Maß

C: ein Miss-Verhältnis

D: eine Schief-Lage

Frage 4 (300€): Gesundheitsbewusste Strandurlauber sind auch beim …?

A: Nünftig vernünftig

B: Sonnen besonnen

C: Sichtig umsichtig

D: Sam achtsam

Frage 5 (500€): Wer einen Kellner sucht, findet ihn buchstäblich im …?

A: September

B: Oktober

C: November

D: Dezember

Frage 6 (1.000€): In welcher Sendung kamen unter anderem Jeanette Biedermann, Mark Forster und Lena Meyer-Landrut ins Tauschgeschäft?

A: Sing meinen Song

B: Koch mein Leibgericht

C: Verführ meine Frau

D: Bewohn mein Haus

Frage 7 (2.000€): Was mancher selbst im nüchternen Zustand nicht hinbekommt: Korrekt schreibt sich der beliebte Cocktail …?

A: Caipirinja

B: Cajpirinha

C: Caipirinha

D: Caijpiriña

Frage 8 (4.000€): Wobei wird vor einem sogenannten Rebound-Effekt gewarnt, der nicht selten zu einer Abhängigkeit führt?

A: Haarspray

B: Nasenspray

C: Deospray

D: Pfefferspray

Frage 9 (8.000€): Die Darstellung welcher Figur wurde schon zweimal mit einem Schauspiel-Oscar prämiert?

A: Dr. Hannibal Lecter

B: Forrest Gump

C: Joker

D: Truman Capote

Frage 10 (16.000€): Alfred Gislason ist seit Februar 2020 bereits der zweite Isländer im Amt des deutschen Männer-Nationaltrainers im …?

A: Basketball

B: Volleyball

C: Handball

D: Tennis

Frage 11 (32.000€): Wo befinden sich einige der höchsten Alpengipfel?

A: Monte-Rosa-Massiv

B: Monte-Purpur-Höhenzug

C: Monte-Lila-Gebirge

D: Monte-Magenta-Kette

Frage 12 (64.000€): Wo wurde der Schriftsteller geboren, der für den Roman „Herkunft“ 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde?

A: Rhodesien

B: Jugoslawien

C: Ceylon

D: Tibet

Frage 13 (125.000€): Was war hierzulande bis in die 1950er noch gang und gäbe?

A: Beamtinnenkommunion

B: Krankenschwesterkollekte

C: Lehrerinnenzöllibat

D: Sekretärinnenbeichte

Frage 14 (500.000€): Das naturgegebene Schicksal welcher Pflanzen sieht vor, dass die Blüte bei den meisten Arten unweigerlich zu ihrem Tod führt?

A: Bambus

B: Gingko

C: Rhododendron

D: Eukalyptus

Frage 15 (1.000.000€): Die klassisch genormte Europalette EPAL1 besteht aus 78 Nägeln, neun Klötzen und insgesamt wie vielen Brettern?

A: neun

B: zehn

C: elf

D. zwölf

Richtige Antworten:

D (Frage 1), D (Frage 2), C (Frage 3), B (Frage 4), B (Frage 5), A (Frage 6), C (Frage 7), B (Frage 8), C (Frage 9), C (Frage 10), A (Frage 11), B (Frage 12), C (Frage 13), A (Frage 14), C (Frage 15).