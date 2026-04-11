Wer wird der neue Voldemort?: Ralph Fiennes schlägt Tilda Swinton vor

Die HBO-Serie zu Harry Potter nimmt Gestalt an, doch eine Rolle bleibt bislang unbesetzt: Lord Voldemort. Ralph Fiennes meldet sich nun zu Wort und erklärt, warum er nicht zurückkehren wird. Stattdessen bringt er einen überraschenden Namen ins Spiel.
Die magische Welt bereitet sich auf ihre Rückkehr vor, denn die Produktion der neuen "Harry Potter"-Serie von HBO schreitet mit großen Schritten voran. Während ein Großteil des Ensembles bereits feststeht und die Fans die neuen Gesichter von Hogwarts kennenlernen, bleibt eine entscheidende Personalie ein Mysterium. Die Welt rätselt weiterhin, wer in die Fußstapfen des Schreckens treten und "Lord Voldemort" verkörpern wird. Nun hat sich der Mann zu Wort gemeldet, der die Rolle über Jahre prägte: Ralph Fiennes (63).