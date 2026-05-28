Wer wird der nächste Bond? : Das sind die Favoriten für die Rolle

Im Rennen um die Nachfolge von Daniel Craig als James Bond taucht ein neuer Name auf: Leo Suter. Der britische Schauspieler wird als aussichtsreicher Kandidat gehandelt - und zeigt sich offen für die ikonische Rolle.
James Bond gehört zu den begehrtesten Rollen in Hollywood und die Liste möglicher Kandidaten wächst weiter: Nun wird auch der britische Schauspieler Leo Suter (32) als potenzieller Nachfolger von Daniel Craig (58) gehandelt. Wie die "Daily Mail" berichtet, soll sich der 32-Jährige im Kreis der Favoriten befinden. Suter ist vor allem durch seine Arbeit im Fernsehen bekannt. Er spielte unter anderem in der Krimiserie "Lynley" sowie in der Netflix-Produktion "Vikings: Valhalla" mit.