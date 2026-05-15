Nina Gold hat schon für "Star Wars", "Game of Thrones" und "Jurassic World" Schauspieler gefunden. Nun übernimmt sie angeblich das Casting für den neuen James Bond, das jetzt offiziell begonnen hat.

Wer wird der neue James Bond? Diese Frage stellt sich seit Daniel Craigs (58) letztem Auftritt als 007 in "Keine Zeit zu sterben" im Jahr 2021. Etliche Namen kursieren seitdem. Doch erst jetzt ist das Casting für eine der prestigeträchtigsten Rollen im Filmgeschäft offiziell gestartet. Dies verkündete die verantwortliche Produktionsfirma Amazon MGM Studios laut dem Branchenmagazin "Variety".

"Die Suche nach dem nächsten James Bond hat begonnen", gab Amazon MGM Studios in einem Statement bekannt. "Wir haben zwar nicht vor, während des Casting-Prozesses auf konkrete Details einzugehen, freuen uns aber darauf, den 007-Fans weitere Neuigkeiten mitzuteilen, sobald der richtige Zeitpunkt gekommen ist", heißt es darin weiter.

Wie "Variety" unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle berichtet, hat Amazon MGM Studios für die 007-Suche eine renommierte Expertin verpflichtet. Nina Gold (59) ist demnach als Casting-Direktorin mit an Bord.

Nina Gold: Diese Casting-Expertin soll neuen James Bond finden

Nina Gold hat Erfahrung mit dem Casting für große Filmreihen. So suchte sie Darsteller für fünf Kinofilme aus dem "Star Wars"-Universum. Zudem war sie an zwei Einträgen aus der "Jurassic World"-Reihe und für "Indiana Jones 5" verantwortlich. Für "Game of Thrones" entdeckte sie die Jungstars Bella Ramsey (22) und Maisie Williams (29).

Im März dieses Jahres war Nina Gold für ihre Arbeit für "Hamnet" für den erstmalig verliehenen Oscar für das beste Casting nominiert.

In den letzten Jahren kursierten für die Rolle des James Bond unter anderem die Namen Theo James, Aaron Taylor-Johnson, Callum Turner, Harris Dickinson und Idris Elba.

Hinter der Kamera stehen bereits ein paar Namen fest. "Dune"-Macher Denis Villeneuve (58) wird Regie führen. Das Drehbuch stammt von "Peaky Blinders"-Schöpfer Steven Knight (66).