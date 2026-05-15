Nina Gold hat schon für "Star Wars", "Game of Thrones" und "Jurassic World" Schauspieler gefunden. Nun übernimmt sie angeblich das Casting für den neuen James Bond, das jetzt offiziell begonnen hat.
Wer wird der neue James Bond? Diese Frage stellt sich seit Daniel Craigs (58) letztem Auftritt als 007 in "Keine Zeit zu sterben" im Jahr 2021. Etliche Namen kursieren seitdem. Doch erst jetzt ist das Casting für eine der prestigeträchtigsten Rollen im Filmgeschäft offiziell gestartet. Dies verkündete die verantwortliche Produktionsfirma Amazon MGM Studios laut dem Branchenmagazin "Variety".