Neues Jahr, neue Show für Stefan Raab: Gemeinsam mit Barbara Schöneberger wird er noch im Frühjahr durch "Wer weiß wie wann was war?" führen.
Beim Sender RTL und dem dazugehörigen Streamingdienst RTL+ setzt man weiterhin auf Showmaster Stefan Raab (59). Wie nun per Pressemitteilung enthüllt wurde, erhält der "TV total"- und "Schlag den Raab"-Erfinder in diesem Frühjahr eine eigene Samstagabend-Eventshow. Für die kommenden Monate wurde ein Quiz-Format namens "Wer weiß wie wann was war?" angekündigt.