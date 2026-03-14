Wer weiß wie wann was war?: Fünf Fakten zur Raab-Schöneberger-Show

Barbara Schöneberger und Stefan Raab wagen Neues: Am 14. März starten die beiden als Moderationsduo die Quiz-Eventshow "Wer weiß wie wann was war?" bei RTL. Das erwartet die Zuschauer.
Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) kennt in Deutschland praktisch jeder. Beim ESC-Vorentscheid haben die beiden bereits bewiesen, dass sie als Team funktionieren. Jetzt gehen sie den nächsten Schritt: In der neuen Samstagabend-Eventshow "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" stehen sie erstmals gemeinsam als Moderationsduo vor der Kamera. Hier kommen fünf Fakten zur neuen RTL-Show.