Wer weiß wie wann was war?: Fünf Fakten zur Raab-Schöneberger-Show

Barbara Schöneberger und Stefan Raab wagen Neues: Am 14. März starten die beiden als Moderationsduo die Quiz-Eventshow "Wer weiß wie wann was war?" bei RTL. Das erwartet die Zuschauer.

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) kennt in Deutschland praktisch jeder. Beim ESC-Vorentscheid haben die beiden bereits bewiesen, dass sie als Team funktionieren. Jetzt gehen sie den nächsten Schritt: In der neuen Samstagabend-Eventshow "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" stehen sie erstmals gemeinsam als Moderationsduo vor der Kamera. Hier kommen fünf Fakten zur neuen RTL-Show.

1. Das Konzept: Quiz trifft Generationen-Duell Die Idee hinter der Show erscheint simpel: Drei Altersgruppen - 20 bis 39 Jahre, 40 bis 59 Jahre und über 60 Jahre - messen sich in insgesamt sechs Themengebieten. Es geht um Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte. Per Multiple-Choice-Fragen wird das Wissen der Generationen auf die Probe gestellt. "Mal nostalgisch, mal verblüffend aktuell - und immer mit dem Reiz der großen Frage: Weiß man es wirklich noch oder fühlt es sich nur so an?", heißt es in der Ankündigung.

2. Prominente Paten rätseln mit

Die drei Generationen im Studio sind nicht auf sich allein gestellt. Jeweils zwei prominente Paten unterstützen die Zuschauergruppen beim Rätseln. Das Studiopublikum wird damit selbst zum aktiven Teil der Show - statt nur von den Rängen aus zuzuschauen, wird gemeinsam geknobelt und diskutiert.

3. Im Finale winken bis zu 100.000 Euro

Im großen Finale der jeweiligen Ausgabe spielen die zwei Generationen gegeneinander, die bis dahin die höchsten Summen eingesammelt haben. Der Jackpot: bis zu 100.000 Euro, die am Ende unter der führenden Zuschauerschaft aufgeteilt werden. Es geht also nicht nur um Ehre und Generationenstolz, sondern auch um eine ordentliche Summe Geld.

4. Die Heavytones sorgen für den Sound

Wer Stefan Raab kennt, weiß: Ohne Musik geht bei ihm nichts. Auch bei "Wer weiß wie wann was war?" sind die Heavytones mit dabei. Fragen werden performt, musikalisch von der Raab-Band inszeniert oder mit Requisiten und Archivmaterial auf die Studiobühne gebracht.

5. Die Sendetermine stehen fest

Die neue Show läuft am 14. und 21. März jeweils um 20:15 Uhr bei RTL. Produziert wurde die Sendung im Februar in Hürth bei Köln - dem Ort, an dem schon so manche große RTL-Show ihren Anfang nahm. Ob Schöneberger und Raab, die beim deutschen ESC-Vorentscheid 2025 als Moderatorin und Juror zu sehen waren, dem Samstagabend im deutschen Fernsehen frischen Schwung verleihen, zeigt sich ab dem 14. März.