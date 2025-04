Wer weiß denn sowas XXL: Abschiedsshow für und mit Elton

1 "Wer weiß denn sowas XXL": Das Team der Abschiedsshow für und mit Elton (l.). Foto: NDR/Matzen/ARD/UFA SHOW&FACTUAL

Nach einer Dekade als festes Teammitglied bei "Wer weiß denn sowas?" verlässt Elton die beliebte Quizshow. Mit einer XXL-Spezialausgabe am 26. April wird dem Entertainer ein gebührender Abschied bereitet. Welche Überraschungen sind geplant?











Link kopiert



In wenigen Stunden ist es so weit: Die ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?" verabschiedet ihren langjährigen Teamkapitän Elton (54) mit einer XXL-Sonderausgabe. Nach einem Jahrzehnt an der Seite von Moderator Kai Pflaume (57) und seinem Kollegen Bernhard Hoëcker (55) verlässt der beliebte Entertainer die Sendung - auf eigenen Wunsch, wie der Sender bei der Abschiedsankündigung mitteilte.