Wer weiß denn sowas? heute: Gäste am 07.02.2025

"Wer weiß denn sowas?" ist eine feste Größe unter den Quizsendungen im Vorabendprogramm der ARD. Seit Anfang Oktober 2024 werden neue Folgen ausgestrahlt. Die zurückliegende Staffel war ein echter Quotenbringer: Nach Angaben der ARD hatte die Sendung einen durchschnittlichen Marktanteil von 19,6 Prozent, täglich sahen die Sendung rund 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

In der Rateshow, die seit 2015 ausgestrahlt wird, begrüßt Moderator Kai Pflaume von Montag bis Freitag Prominente im Quizstudio in Hamburg. Das Wichtigste zur aktuellen Sendung im Überblick:

Wer weiß denn sowas heute: Wer sind die Gäste am 7. Februar?

Die Promis, die im Team mit Bernhard Hoëcker oder Elton antreten, wechseln von Sendung zu Sendung: An diesem Freitag, 7. Februar, sind zwei Finanzexperte zu Gast bei "Wer weiß denn sowas?": Markus Gürne und Anja Kohl bewegen sich seit vielen Jahren professionell auf dem glatten Börsenparkett. Bei "Wirtschaft vor acht" präsentieren sie abwechselnd aktuelle Zahlen von der Frankfurter Börse. Und auch in den ARD-Nachrichtensendungen erklären sie fachkundig und verständlich komplexe Zusammenhänge aus der Welt der Wirtschaft.

Wer weiß denn sowas?: Wer hat die letzte Show gewonnen? (6. Februar)

In der Sendung am Donnerstag waren Laura Karasek und Cathy Hummels zu Gast. Die entscheidende Frage lautete: "Welche dieser Schauspielerinnen spielte nie ein Bond-Girl in einem '007'-Film?" Die Antwortmöglichkeiten:

A: Bo Derek

B: Kim Basinger

C: Halle Berry

Beide Teams entschieden sich für Antwort A - das war richtig, und beide Teams waren gleichauf. Deshalb brauchte es eine Schätzfrage: "Wie viele Personen besaßen laut des Kraftfahrt-Bundesamtes im Jahr 2024 eine Fahrlehrer-Erlaubnis?" Team-Hoëcker schätzte 18.000, Team-Elton tippte auf 80.000. Richtig war 46.816. Damit waren Hoëcker und Hummels näher dran - und gewannen das Duell.

"Wer weiß denn sowas?“: Um was geht es in der Show?

In der Show treten zwei Teams gegeneinander an. Die beiden Gäste treten mit einem der beiden sogenannten Teamkapitäne an: dem Schauspieler, Komiker und Moderator Bernhard Hoëcker oder Entertainer und Moderator Elton. Ziel des Spiels ist es, am Ende mehr Geld zu erspielen als das gegnerische Team.

Die beiden Rateteams müssen – wie in einer Quizshow üblich – Fragen aus verschiedenen Kategorien beantworten. In den einzelnen Folgen unterscheiden sich diese Kategorien. Beantwortet das Team eine Frage richtig, bekommt es 500 Euro. Es stehen jeweils drei Antworten zur Auswahl. Nach der Hauptrunde – in der jedes Team sechsmal an der Reihe ist – liegt der maximale Betrag dann bei 3000 Euro. Die Antworten auf die Quizfragen werden durch kurze Einspielfilme gegeben.

Nach der Hauptrunde folgt eine sogenannte Masterfrage. Die Kategorie aus dieser wählt Moderator Pflaume aus. Daraufhin müssen die Rateteams festlegen, wie viel vom bis dahin erspielten Geldbetrag sie setzen möchten. Geben sie die richtige Antwort, verdoppelt sich der gesetzte Betrag. Bei einer falschen Antwort wird der Betrag abgezogen. Gewonnen hat das Team, das danach mehr Geld auf dem Konto hat. Die gewonnene Summe wird unter den Zuschauern im Studio aufgeteilt.

ARD-Mediathek: „Wer weiß denn sowas?“ heute

In der Regel läuft die Quizshow unter der Woche – von Montag bis Freitag – von 18 Uhr bis 18.50 Uhr. Die Wiederholungen strahlen verschiedene Sender der ARD ebenfalls aus.

Die aktuellen Folgen sind auch immer in der ARD-Mediathek zu sehen.