Wer weiß denn sowas? heute: Gäste am 28.10.2024

"Wer weiß denn sowas?" ist eine feste Größe unter den Quizsendungen im Vorabendprogramm der ARD. Seit Anfang Oktober werden neue Folgen ausgestrahlt. Die zurückliegende Staffel war ein echter Quotenbringer: Nach Angaben der ARD hatte die Sendung einen durchschnittlichen Marktanteil von 19,6 Prozent, täglich sahen die Sendung rund 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

In der Rateshow, die seit 2015 ausgestrahlt wird, begrüßt Moderator Kai Pflaume von Montag bis Freitag Prominente im Quizstudio in Hamburg. Das Wichtigste zur aktuellen Sendung im Überblick:

Wer weiß denn sowas heute: Wer sind die Gäste am 28. Oktober?

Die prominenten Gäste in der ARD-Show wechseln täglich. In der aktuellen Woche sind es die Folgenden:

An diesem Montag, 28. Oktober, gibt es ein Duell der Nachrichten-Ikonen: Susanne Daubner gehört seit 1999 zum Team der ARD-"Tagesschau"-Sprecher. Auch bei jungen Menschen ist sie für die Präsentation des "Jugendwort des Jahres" bekannt - damit hat sie Kultstatus erlangt. Sie trifft auf ihren Ex-Kollegen Ulrich Wickert, der von 1991 bis 2006 die "Tagesthemen" präsentierte.

Die Gäste in dieser Woche in der Übersicht:

Montag, 28. Oktober: Susanne Daubner (Nachrichtensprecherin) und Ulrich Wickert (Nachrichtensprecher)

Dienstag, 29. Oktober: Django Asül (Komiker) Hannes Ringlstetter (Komiker)

Mittwoch, 30. Oktober: Jan Josef Liefers (Schauspieler) und Moritz Bleibtreu (Schauspieler)

Donnerstag, 31. Oktober: Marijke Amado (Moderatorin) und Harry Wijnvoord (Moderator)

Freitag, 1. November: Lea Wagner (Sportmoderatorin) und Jana Wosnitza (Sportmoderatorin)

„Wer weiß denn sowas?“: Um was geht es in der Show?

In der Show treten zwei Teams gegeneinander an. Die beiden Gäste treten mit einem der beiden sogenannten Teamkapitäne an: dem Schauspieler, Komiker und Moderator Bernhard Hoëcker oder Entertainer und Moderator Elton. Ziel des Spiels ist es, am Ende mehr Geld zu erspielen als das gegnerische Team.

Die beiden Rateteams müssen – wie in einer Quizshow üblich – Fragen aus verschiedenen Kategorien beantworten. In den einzelnen Folgen unterscheiden sich diese Kategorien. Beantwortet das Team eine Frage richtig, bekommt es 500 Euro. Es stehen jeweils drei Antworten zur Auswahl. Nach der Hauptrunde – in der jedes Team sechsmal an der Reihe ist – liegt der maximale Betrag dann bei 3000 Euro. Die Antworten auf die Quizfragen werden durch kurze Einspielfilme gegeben.

Nach der Hauptrunde folgt eine sogenannte Masterfrage. Die Kategorie aus dieser wählt Moderator Pflaume aus. Daraufhin müssen die Rateteams festlegen, wie viel vom bis dahin erspielten Geldbetrag sie setzen möchten. Geben sie die richtige Antwort, verdoppelt sich der gesetzte Betrag. Bei einer falschen Antwort wird der Betrag abgezogen. Gewonnen hat das Team, das danach mehr Geld auf dem Konto hat. Die gewonnene Summe wird unter den Zuschauern im Studio aufgeteilt.

ARD-Mediathek: „Wer weiß denn sowas?“ heute

In der Regel läuft die Quizshow unter der Woche – von Montag bis Freitag – von 18 Uhr bis 18.50 Uhr. Die Wiederholungen strahlen verschiedene Sender der ARD ebenfalls aus. Ab dem 7. Oktober können Fans zudem Wiederholungen alter Staffeln am Vormittag (um 10.30 Uhr) sehen.

Die aktuellen Folgen sind auch immer in der ARD-Mediathek zu sehen.