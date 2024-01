Im deutschen Fernsehen gibt es einige Quizshows: „Wer wird Millionär?, „Gefragt – Gejagt“ oder „Der Quiz-Champion“. Sie alle erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit. Woche für Woche lockt auch die ARD-Sendung „Wer weiß denn sowas?“ Millionen Zuschauer vor die TV-Bildschirme.

In der Rateshow, die seit 2015 ausgestrahlt wird, begrüßt Moderator Kai Pflaume von Montag bis Freitag Prominente im Quizstudio in Hamburg. Wer diese sind, warum es in der Sendung überhaupt geht und wer in der letzten Folge gewonnen hat.

Wer sind die Gäste?

An diesem Dienstag, den 02. Januar, erwartet die Zuschauer ein "Brisant"-Duell bei "Wer weiß denn sowas?": Kamilla Senjo ist seit mehr als zehn Jahren Moderatorin des ARD-Magazins „Brisant“. Die 49-Jährige moderiert seit Ende 2022 im wöchentlichen Wechsel mit ihrer 42 Jahre alten Kollegin Marwa Eldessouky die Sendung. Nun stehen sich beide als Gegnerinnen in der Quizshow von Kai Pflaume gegenüber.

Die prominenten Gäste in der ARD-Show wechseln für jede Sendung. In der aktuellen Woche sind das Folgende:

Dienstag, den 02.01.2024, 18.00 Uhr: Kamilla Senjo und Marwa Eldessouky (Moderatorinnen)

und (Moderatorinnen) Mittwoch, den 03.01.2024, 18.00 Uhr: Michael Brandner und Miroslav Nemec (Schauspieler)

Donnerstag, den 04.01.2024, 18.00 Uhr: Henry Maske (ehemaliger Boxer) und Simon Zachenhuber (Profiboxer)

Freitag, den 05.01.2024, 18.00 Uhr: Fabian Köster und Lutz van der Horst (Komiker)

Wer hat in der letzten Sendung gewonnen?

Am Mittwoch, den 27. Dezember 2023, lief die letzte reguläre Folge "Wer weiß denn sowas?". In dieser traten Sängerin und Komponistin Kristina Bach im Team mit Bernhard Hoëcker gegen Sängerin und Schauspielerin Claudia Jung im Team mit Elton an.Sieger am Ende des Ratewettstreits war Team Elton. Das erspielte 2000 Euro. Die letzte Frage im Quizduell lautetet "In welches heutige Land führt die unter anderem von Frank Sinatra und Robbie Williams besungene "Road to Mandalay"? A, Thailand. B, Myanmar. C, Indien. Team Hoëcker setzte 950 Euro und tippte auf C, Indien. Team Elton entschied sich für Antwort B, Myanmar und setzte 1000 Euro. Genau das war auch richtig und so hatte das Team am Ende 2000 Euro auf dem Konto, Team Hoëcker 1050 Euro. Am gleichen Abend lief dann um 20.15 Uhr noch "Wer weiß denn sowas XXL".

Um was geht es in der Show?

In der Show treten zwei Teams gegeneinander an, um nach Ablauf der Finalrunde eine höhere Geldsumme zu erspielen als das gegnerische Team. Ein Team besteht aus je einem der wechselnden Promigäste sowie einem der beiden Teamkapitäne: dem Schauspieler, Komiker und Moderator Bernhard Hoëcker oder Entertainer Elton.

Die beiden Rateteams müssen – wie in einer Quizshow üblich – Fragen aus vorher festgelegten Kategorien beantworten. In den einzelnen Folgen unterscheiden sich die Kategorien. Beantwortet das Team eine Frage richtig, bekommen es 500 Euro. Für jede gibt es drei Antwortmöglichkeiten. Nach der Hauptrunde – in der jedes Team sechsmal dran war – liegt der maximale Betrag dann bei 3000 Euro. Die Antworten auf die Quizfragen werden durch kurze Einspielfilme gegeben.

Nach der Hauptrunde folgt eine Masterfrage. Die Kategorie aus dieser wählt Moderator Pflaume aus. Daraufhin müssen die Rateteams festlegen, wie viel vom bis dahin erspielten Betrag sie für die Masterfrage setzen. Geben sie die richtige Antwort, verdoppelt sich der gesetzte Betrag. Bei einer falschen Antwort wird der Betrag abgezogen. Gewonnen hat das Team, das danach mehr Geld auf dem Konto hat. Die gewonnene Summe wird unter den Zuschauern aufgeteilt.

ARD-Mediathek: „Wer weiß denn sowas?“ heute

In der Regel kann man die Quizshow von Montag bis Freitag in der ARD sehen. Sie läuft dann von 18 Uhr bis 18.50 Uhr. Die Wiederholungen strahlen verschiedene Sender der ARD ebenfalls aus. Außerdem ist die Sendung nach Ausstrahlung sieben Tage in der ARD-Mediathek abrufbar.

Wer die letzte Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek über diesen Link nachschauen.