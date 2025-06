Wer war der Mann?: Anruf bei Katja Krasavice nach Alkoholfahrt: Polizei ermittelt

1 Katja Krasavice: Wer hat sie nach dem Polizeieinsatz kontaktiert? Foto: imago/Future Image

Die Polizei ermittelt wegen einer Sprachnachricht an Katja Krasavice. Die hatte die Rapperin von einem angeblichen Polizisten erhalten, nachdem sie aufgehalten wurde.











Katja Krasavice (28) hat sich nach ihrer Fahrt unter Alkoholeinfluss erneut zu Wort gemeldet. Auf TikTok ging sie jedoch nicht auf den Vorfall selbst ein. Sie erzählt in einem Video: An dem Tag, an dem sie erwischt worden sei, und ihren Führerschein abgeben musste, habe sie ihre Daten abgeben müssen. Anschließend habe sie auf dem Mobiltelefon eine Nachricht von einem angeblichen Polizisten bekommen, so die Rapperin, die sie dann auch vorspielte.