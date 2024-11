Hier wird die Partie des VfB in Belgrad übertragen

1 Enzo Millot und der VfB – hier am letzten Spieltag gegen Bergamo – sind in Belgrad gefordert. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der VfB Stuttgart tritt am 5. Spieltag der Champions League bei Roter Stern Belgrad an. Alles Wichtige zur Übertragung der Partie.











Wohin geht die Reise für und mit dem VfB Stuttgart in der Champions League? Vorentscheidend ist die Partie an diesem Dienstag, 27. November, gegen Roter Stern Belgrad. Vor dem Spiel steht das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit vier Punkten auf Rang 27 der Tabelle. Die besten 24 Mannschaften ziehen in die K.o.-Phase ein.