Die deutsche Nationalmannschaft trifft an diesem Mittwoch, 4. Juni, im Halbfinale der Nations League auf Portugal. Anpfiff in München ist um 21 Uhr. Wo wird die Partie übertragen?

Deutschland gegen Portugal: Übertragung im Free-TV und Stream

Fußballfans haben am Mittwoch zwei Möglichkeiten, das Spiel live im TV zu verfolgen: Das ZDF sendet ab 19.25 Uhr live aus München – auch im kostenlosen Livestream auf sportstudio.de. Oliver Schmidt kommentiert das Spiel. Moderiert wird die Übertragung von Jochen Breyer, unterstützt von den Experten Friederike Kromp, Christoph Kramer und Per Mertesacker.

Alternativ zeigt auch der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Halbfinale live aus der Allianz Arena. Die Übertragung beginnt um 20.30 Uhr, moderiert von Laura Wontorra gemeinsam mit Michael Ballack als Experte. Mario Rieker kommentiert die Partie.

Deutschland gegen Portugal: Der Weg ins Halbfinale

Zum ersten Mal seit Einführung des Wettbewerbs 2018/2019 steht die DFB-Elf im Final Four der Nations League. Als souveräner Gruppen-Erster zog das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die K.-o.-Runde ein. Dort traf man im Viertelfinale auf Italien – wo man sich in zwei packenden Duellen durchsetzte.

Nach einem 2:1-Hinspielsieg im Mailänder San Siro, wähnte sich Deutschland im Rückspiel in Dortmund bereits in Sicherheit, als man zur Pause mit 3:0 führte. Im zweiten Abschnitt kippte die Partie allerdings und Italien glich noch aus. Durch den knappen Hinspielsieg zitterte sich Deutschland somit ins Halbfinale.

Könnte als erster Bundestrainer die Nations League gewinnen: Julian Nagelsmann Foto: IMAGO/Eibner

Jetzt ist der Turniergewinn möglich. Ein großer Vorteil: Das Finalturnier findet in Deutschland statt – in München und in Stuttgart. Auf die DFB-Auswahl wartet in der bayerischen Landeshauptstadt Portugal, mit Superstar Cristiano Ronaldo. Die „Selecão“ setzte sich im Viertelfinale nach Hinspielniederlage in der Verlängerung gegen Dänemark durch.

Im zweiten Halbfinale treffen Frankreich und Spanien in Stuttgart aufeinander. Nach den bisherigen Siegern Portugal (2019), Frankreich (2021) und Spanien (2023) will Deutschland nun erstmals den Nations-League-Titel holen.