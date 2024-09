Am Samstag, 14.9., ist es soweit: Entertainer Stefan Raab kehrt nach einigen Jahren zurück ins Fernsehen – und steigt mit EX-Profiboxerin Regina Halmich in den Ring. Welcher Sender überträgt den Boxkampf und wann beginnt die Show?

Nach fast einem Jahrzehnt unterbricht Stefan Raab die Bildschirm-Rente und kehrt zurück ins Rampenlicht des deutschen Fernsehens. Der frühere „TV total“-Moderator fordert erneut die Ex-Profiboxerin Regina Halmich zu einem Kampf heraus – ein Duell, auf das Fans schon lange warten.

Bereits zweimal standen sich der Entertainer Stefan Raab und die ehemalige Profiboxerin Regina Halmich im Ring gegenüber: 2001 und 2007. Beide Male verlor der Kölner, beim ersten Kampf brach er sich sogar die Nase. Nun hat er entschieden, 17 Jahre später erneut gegen seine damalige Kontrahentin anzutreten: Am Samstag, 14. September, findet der Boxkampf im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt. Los geht es um 20.15 Uhr.

Wer überträgt den Boxkampf von Stefan Raab und Regina Halmich?

Nachdem der Sender ProSieben die ersten beiden Events übertragen hatte, ist diesmal der Sender RTL für die Ausstrahlung zuständig. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer können sich die Liveübertragung entweder kostenlos im Fernsehen ansehen oder den Kampf per Live-Stream auf RTL+ verfolgen.

Die gesamte Veranstaltung wird von Elton moderiert, den Kampf an sich kommentiert Frank „Buschi“ Buschmann. Die Moderatorin Laura Wontorra berichtet während der Show live vom Boxring.

Gibt es noch Tickets für den Boxkampf?

Etwa 14.000 Zuschauerinnen und Zuschauer werden am Samstag erwartet. Tickets für das Event waren bereits Anfang April online erhältlich – und kosteten zwischen 57,50 und 197,50 Euro. Inzwischen ist der Boxkampf ausverkauft. Bei der Show sollen außerdem auch einige bekannte Gesichter, wie Ex-Boxweltmeister Darius Michalcewski und Firat Arslan, zu sehen sein.

Stefan Raab hatte seine Fans im Frühjahr mit Andeutungen in den sozialen Medien überrascht. Diese ließen durchklingen, dass er sich eine Rückkehr ins Rampenlicht vorstellen könne. Regina Halmich bestätigte den Kampf auf ihrem Instagram-Profil mit den Worten „We have a fight!“.

Halmich zögerte gegen Raab

Regina Halmich ist 46-fache Box-Weltmeisterin und hat klare Ansprüche an sich selbst : „Mein Anspruch ist, dass ich die bessere Boxerin bin und Stefan natürlich der bessere Entertainer.“ Sie hat vor ihrer Zusage für den Kampf lange gezögert. „Die Wahrheit ist: Es hat ungefähr drei Wochen gedauert“, sagte die 47-Jährige beim TV-Kongress Screenforce Day Festival in Düsseldorf über das Match. „Ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Ich habe mich auch gefragt: Was bewegt ihn dazu? Das fragen wir uns ja alle.“

Der Kölner Entertainer kehrt am kommenden Samstag nach langer Fernsehen-Abstinenz zurück ins TV-Programm. Im Jahr 2015 hatte er sich aus der Öffentlichkeit weitgehend zurückgezogen. Seitdem arbeitet er hinter den Kulissen. 2018 trat er bei einer Bühnen-Show in Köln auf, die aber nicht im Fernsehen übertragen wurde.