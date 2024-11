Wer tritt Anna Ermakovas Nachfolge an?

1 In der Jury der Weihnachtsshow sitzt das bekannte "Let's Dance" Trio (v.li.) Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi - hier neben Moderator Daniel Hartwich. Foto: RTL / Guido Engels

RTL sorgt auch in diesem Jahr wieder für ordentlich Weihnachtsstimmung im TV: Kurz vor Heiligabend steht das Special "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" auf dem Programm.











Link kopiert



Tanzend in die Festtage: Auch in diesem Jahr lässt sich RTL nicht die Gelegenheit entgehen, kurz vor Weihnachten die festliche Stimmung mit einem "Let's Dance"-Special einzuläuten. Am Dienstag (12. November) hat der Kölner Sender den Sendetermin für "Let's Dance - Die große Weihnachtsshow" bekannt gegeben.