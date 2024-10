Wer stieht mir die Show?: Nina Chuba darf das Finale moderieren

1 Für Nina Chuba, hier am "Dosafon", lief es in der fünften Folge von Anfang an rund. Foto: Seven.One/Florida TV/Julian Mathieu

Nach Tommi Schmitt ist es nun auch "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba gelungen, sich bei "Wer stiehlt mir die Show?" durchzusetzen. Sie wird die Finalsendung der achten Staffel moderieren.











Es war die letzte Chance, Joko Winterscheidt (45) in der achten Staffel die Show abzuluchsen - und Sängerin Nina Chuba (25) hat sie genutzt. In der am 6. Oktober 2024 ausgestrahlten fünften Folge von "Wer stiehlt mir die Show?" konnte sie sich gegen ihre Mitkandidaten und den Moderator durchsetzen. Damit darf sie die große Finalshow präsentieren (Sonntag, 13. Oktober, 20:15 Uhr, ProSieben oder vorab bei Joyn PLUS+).