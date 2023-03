1 Joko holte sich seine Show zurück. Foto: dpa/ProSieben

Ein Flitzer, Eltern in der Show und ein kochender Sido – bei „Wer stiehlt mir die Show?“ war am Sonntagabend wieder einiges geboten. Erst zum zweiten Mal moderierte ein Wildcard-Gewinner das Quiz auf ProSieben. Svenrik hatte die Sendung in der vergangenen Woche im Finale gegen Joko Winterscheidt gewonnen und durfte sich nun vor einem Millionenpublikum als Moderator präsentieren.

Gleich zu Beginn stellte Svenrik seine Eltern vor, die in einem Wohnzimmer im Studio saßen und die Show live vor Ort verfolgten. Dabei war eine Elterncam auf sie gerichtet und sie gaben immer wieder ihre Kommentare ab.

Ein echter Aufreger folgte, als Joko eine Raterunde gewann und dafür eine Münze erhielt – denn diese bekam er von einem Flitzer überreicht.

Der Mann sprang auf, zog einen Bademantel aus und rannte auf die Bühne - sehr zur Freude von Zuschauer Svenrik. Joko hielt sich die Nase zu und fasste die Münze mit einem Handschuh an: „Boah ist die warm, wo hatte er die?“, fragte er. In der vorangegangenen Sendung hatte Svenrik verraten, dass er „zu wilden Jugendzeiten“ in Köln nackt eine Rolltreppe runtergefahren sei.

Für Sido gab es derweil zuvor eine Zusatzaufgabe. Der Rapper und Hobby-Koch musste während des Spiels an den Herd und Rouladen zubereiten. Das löste der 42-Jährige mit Bravour – das eigentliche Spiel verlor er dafür aber etwas aus den Augen und flog als Erster raus.

Nachdem auch Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer die Segel streichen musste, standen sich Joko und Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz gegenüber. Zwar zog Joko ins Finale gegen Svenrik ein, trotzdem sammelte der Sänger Sympathiepunkte.

Im Finale setzte sich Joko gegen den Wildcard-Gewinner durch und eroberte seine Show zurück. Trotzdem gab es viel Lob für Svenrik.

Die Show kurz zusammengefasst:

Damit wird Joko “Wer stiehlt mir die Show?“ am kommenden Sonntag wieder moderieren. Los geht es wie immer um 20.15 Uhr auf ProSieben. Dann wird ein neuer Wildcard-Gewinner mit den gesetzten Kandidaten Sido, Bill Kaulitz und Jasna Fritzi Bauer darum kämpfen, dem Entertainer die Sendung abzunehmen.